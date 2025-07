Javier Fernandez Arribas Le Maroc a opéré des mutations profondes conciliant modernité et préservation de son identité

Le Royaume du Maroc a opéré, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, des mutations profondes conciliant modernité et préservation de son authenticité et de son identité, a affirmé le journaliste espagnol et expert des questions maghrébines et internationales, Javier Fernandez Arribas.



Dans un entretien à la MAP à l’occasion de la célébration du 26e anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses Glorieux Ancêtres, M. Arribas, directeur du magazine espagnol “Atalayar”, a relevé que les réformes lancées par Sa Majesté le Roi ont contribué à l’amélioration des conditions de vie des Marocains.



Sur le plan économique, l’expert espagnol s’est attardé sur les grands chantiers lancés au niveau des différentes régions du Royaume, dont les provinces du sud, citant, dans ce sens, le grand port Dakhla Atlantique, l’un des projets phares et stratégiques qui constituera une plateforme incontournable du commerce international entre l’Afrique, l’Europe et l’Amérique.



M. Arribas a, par ailleurs, mis en exergue l’attention toute particulière que Sa Majesté le Roi n’a eu de cesse d’accorder au domaine du sport, particulièrement au football, relevant que l’organisation par le Maroc, l'Espagne et le Portugal de la Coupe du Monde 2030 est un événement qui va au-delà du caractère purement sportif pour se projeter dans des perspectives plus larges de coopération.



L’expert espagnol a, d’autre part, souligné le rôle central et décisif de la diplomatie marocaine, sous la sage conduite du Souverain, dans les percées réalisées au sujet de la question de l’intégrité territoriale du Royaume, notant, à cet égard, que la diplomatie Royale a impulsé une dynamique internationale croissante en soutien à la marocanité du Sahara et au plan d’autonomie.