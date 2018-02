WAC-Raja pour un derby show : Le marché noir bat son plein

Place au derby ce samedi à partir de 15 heures au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca. L’affiche WAC-Raja comptant pour la mise à jour (10ème acte) du calendrier du championnat national de football, dit Botola Maroc Telecom D1, s’annonce sous de bons auspices tant l’enjeu est de taille.

Certes, la confrontation n’est en aucun cas décisive mais le vainqueur aura tout à gagner du moins en confiance, facteur essentiel en vue d’aborder la seconde moitié du championnat dans de bonnes dispositions.

Un choc qui intervient dans un contexte idéal, une semaine après la consécration du Onze national des locaux au CHAN disputé au Maroc. Une sélection marocaine composée en grande partie des joueurs de ces deux clubs qui devront s’affronter dans un derby à placer sous le signe de l’équilibre comme il en a toujours été le cas. Sauf que pour les bookmakers, le favori reste le Wydad.

Il est vrai que le Raja est miné par une crise sans fin et que du côté des Rouges, c’est plutôt le calme dans la demeure, malgré cette histoire de réclamation de dû par la société de l’ex-président du club, Abdelilah Akram, sur la pelouse les deux protagonistes partiront à chances égales et ce sont les petits détails qui devront faire la différence.

Un match au sommet donc d’entrée pour le nouvel entraîneur du Wydad, le Tunisien Fouzi Benzarti, qui connaît bien l’adversaire après l’avoir coaché en 2013 avec à la clé deux performances : une finale du Mondial des clubs et une place de dauphin au championnat local. Depuis sa prise de commandes, Benzarti, en l’absence des internationaux qui étaient retenus avec l’EN, a travaillé avec les autres éléments, se disant même satisfait des prestations du Nigérian Chikatara et de Rachid Housni écartés de l’équipe première sous l’ère de Houcine Ammouta.

Pour sa part, le coach du Raja, l’Espagnol Garrido, n’a pu avoir un climat serein pour préparer ce derby. Outre les deux départs et non des moindres, ceux d’Erraki et d’El Yamiq, s’ajoute la crise qui persiste sans omettre que les capés n’ont pu rejoindre l’équipe que jeudi dernier après avoir pris part au CHAN.

Il y a lieu de signaler que le WAC et le Raja sont en mesure d’aligner leurs nouvelles recrues, ce qui devrait permettre davantage d’options pour les deux entraîneurs, sachant que le Wydad pourrait récupérer El Asbahi et le Raja Hafidi qui reviennent de blessure.

Un derby qui se jouera à guichets fermés alors que le marché noir bat son plein lors de l’opération de vente de billets, n’en déplaise à la société organisatrice qui espérait tirer les leçons des précédents chocs sans pour autant parvenir à solutionner ce problème.

Pour ce qui est de l’arbitrage, cette rencontre a été confiée à un trio de la Ligue du Grand Casablanca avec comme referee de centre Noureddine Jaafari, secondé par Lahcen Azgaou et Mustapha Akerkad.

Pour rappel, les deux clubs ont connu des fortunes diverses lors de la phase aller, ayant joué chacun 14 matches. Les Verts ont été bien meilleurs bouclant la première moitié en 3ème position avec 25 points, soit 4 longueurs de retard sur le Hassania d’Agadir, sacré champion d’automne. Quant aux Rouges, lauréats de la C1 continentale 2017 et qui disputeront, le 24 de ce mois au Complexe Mohammed V, la Super Coupe d’Afrique contre les Congolais du TP Mazembe, ils avaient cumulé les contre-performances, ce qui leur a valu une modeste 12ème place avec 16 unités au compteur.