WAC, Raja et RSB exempts du tour de chauffe des C1 et C2

La réunion du Comité d'organisation des compétitions interclubs et de la gestion du système d'octroi deslicences de clubs tenue lundi a été consacrée au tirage au sort des concours de Ligue des champions et Coupe de laConfédérationCAF au titre de la saison sportive 2020-2021. Ainsi simultanément avec la date retenue pourla finale de laC1 édition 2020, entre les clubs égyptiens d’Al Ahly et du Zamalek, le 27 courant au stade Borj Al Arab à Alexandrie, la CAF entamera du 27 au 29 novembre les péripéties de l’actuelle Ligue des champions avec la programmation du premiertour préliminaire. Un tour que le Wydad et le Raja ne vont pas disputer puisqu’ils devrontfaire leur entrée enmatière lors du stade suivant dontlesmatches allersont prévus les 22 et 23 décembre et ceux du retour les 5 et 6 janvier 2021. Le WAC, qui avait perdu au tour des demi-finales de la C1 2020 devant Al Ahly, héritera du vainqueur du match qui opposera l’équipe ghanéenne d’Anglogold au Stade Malien. Alors que leRaja,sorti également au dernier carré parleZamalek, jouera soit le club deGambiaAF soit celui de Teungueth FC du Sénégal. Bien entendu, si la logique est respectée ça sera un tour de chauffe pour les deux clubs casablancais pour qui les choses sérieuses ne devront commencer qu’une fois la phase de poules entamée. En plus du Wydad et du Raja, les autres gros calibres du football continental ont tous été exempts du tour préliminaire, à commencer par lesfinalistes de l’édition en cours,AlAhly etleZamalek, les formations congolaises du TP Mazembe et de l’ASVita Club, ainsi que l’Espérance de Tunis, le Mamelodi Sundowns d’Afrique du Sud, le Horoya Conakry de Guinée et le Primero do Agosto d’Angola. Pour ce qui est de la Coupe de la Confédération, la Renaissance de Berkane, tenante du titre, a été, bien entendu, exempte du premiertour(aller : 27-29 novembre, retour : 4-6 décembre), ne devant jouer qu’au tour suivant contre le vainqueur dumatch quimettra aux priseslesGuinéens d’AS Kaloum et les Mauritaniens de Tevragh-Zeina. Quant au TAS, qui prend part pour la première fois de son histoire à une compétition africaine en sa qualité de lauréat de la dernière édition de la Coupe du Trône, son baptême continental sera contre l’équipe gambienne de Gamtel FC.A l’aller, le club casablancais, évoluant enBotolaD2 se produira loin de ses bases, alors qu’au retour, il jouera à la maison au grand bonheur de l’ensemble des habitants de Hay Mohammadi.