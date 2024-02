WAC-RSB à l’affiche de la 19ème manche

Le Youssoufia de Berrechid a fait match nul sur la pelouse du Chabab de Mohammedia 2 buts partout, jeudi lors de la 18e journée de la Botola Pro D1.



Les locaux ont ouvert le score par le biais de Karim Lagrouch (12e). Les visiteurs ont, ensuite, égalisé puis pris l’avantage grâce à Abdelaziz El Hamzaoui (45+3) et Anas Addaoui (90+3), mais Hamza Bahaj a remis les pendules à l’heure en transformant un penalty au tout dernier souffle du match (90+13e).



Suite à ce résultat, le Youssoufia de Berrechid est lanterne rouge avec 13 points, alors que le Chabab de Mohammedia partage la 12e position avec la Renaissance de Zemamra (19 unités).



Dans l’autre match, le Mouloudia d’Oujda a fait match nul à domicile face à l’Ittihad de Tanger 1 but partout.

Les Oujdis ont ouvert le score grâce à Youssef Anouar (29e), alors que le club du Détroit a égalisé par le biais de Jaouad Ghabra (35e).



Suite à ce résultat, le MCO se hisse à la 10e place avec 20 points, tandis que l’IRT est 15e avec 15 unités.

Par ailleurs, la Botola Pro 1 se poursuivra en cette fin de semaine pour le compte dxe la 19ème journée, entamée vendredi par la confrontation HUSA-FUS.

Samedi, quatre matches sont programmés, à savoir OCS-JSS (16h00), MAS-RCAZ (18h00), WAC-RSB (18h00) et UTS-Raja (20h00).

Les trois derniers matches comptant pour cette journée sont prévus pour dimanche et devront opposer le CAYB à l’IRT (16h00), l’ASFAR au MCO (18h00) et le MAT au SCCM (20h00).