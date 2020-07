WAC-MCO : Un duel pour le leadership

C’est dans une atmosphère lourde et pesante, assombrie par la crise sanitaire et ses nouveaux rebondissements, que le championnat essaie de se frayer un chemin vers une forme de normalité en reprenant le cours d’une saison tout sauf…normale.

Après les retrouvailles des joueurs avec les pelouses de la Botola, hier soir, à travers les rencontres de mise à jour DHJ-RCA et HUSA-RBM, le WAC, leader (36 pts), reçoit le MCO, 3ème. A deux points des tenants du titre mais comptant un match en plus, les hommes du technicien algérien Abdelhak Benchikha, braveront l’interdiction de déplacement avec la bénédiction de la FRMF, bien évidemment, pour tenter de vaincre le Wydad, à 22h au Complexe Mohammed V, et s’emparer ainsi du leadership. Un scénario plausible alors que deux petits points séparent les deux équipes au classement. D’autant que les Oujdis restent sur deux victoires consécutives avant la suspension du championnat. Mais il ne faut pas se leurrer, on ne peut pas parler proprement de dynamique tant les certitudes d’hier sont aujourd’hui ébranlées et que les forces de demain demeurent incertaines. En gros, il est difficile de juger l’état de forme actuel des joueurs, mais une chose est sûre, il est loin de celui du début mars. Donc pour résumer, le MCO a une occasion en or de s’emparer de la tête du championnat mais il se pourrait que ses joueurs n’aient ni le physique, ni le rythme et encore moins la justesse technique pour réaliser cet exploit, qui plus est en étant privé de Ghanjoui et Khafi. De son côté, le Wydad de Casablanca n’a pas l’intention de se laisser faire. Guarrido et ses poulains, quasi-au complet, espèrent se relancer après un début d’année en dents de scie (deux défaites et un nul lors des cinq derniers matchs). Et comme tout le monde le sait, il n’y a pas mieux qu’une victoire pour y arriver. Même si le souvenir du match aller (1-1) plaide plus pour un score de parité. En revanche, l’opposition promet des buts, pas à foison mais des buts quand même. On ne peut demander moins à la première (WAC) et à la troisième (MCO) attaques du championnat.