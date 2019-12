WAC-ASFAR, match phare de la mise à jour

La mise à jour du calendrier du championnat national de football, Botola Pro 1, se poursuivra en cette fin de semaine avec la programmation de trois rencontres de bonne facture, sachant qu’une quatrième devait être disputée vendredi ayant pour protagonistes le RBM, bon dernier, et le HUSA, bien engagé en Coupe de la Confédération CAF.

Ainsi, ce samedi à 18 heures, le stade municipal à Berkane sera le théâtre du choc qui mettra aux prises la Renaissance locale avec le Difaâ Hassani d’El Jadida (4ème journée). Une confrontation entre deux formations dont les machines tournent à plein régime, une équipe berkanie qui reste sur une victoire au détriment du WAC et qui négocie parfaitement ses sorties continentales face à un adversaire jdidi auteur de quatre succès d’affilée et pas du tout prêt à lâcher du lest.

Pour ce qui est des rencontres dominicales comptant pour la septième journée, l’affiche sera le classique WAC-ASFAR dont le coup d’envoi sera donné à 17 heures au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca. Un affrontement qui aura un parfum de revanche après l’élimination du Wydad en Coupe du Trône par cette même équipe militaire qui s’est bonifiée au fil des manches du championnat.

Le WAC, auréolé par son récent carton au détriment de l’OCK et devant son public, aura à cœur de conserver cet élan, sauf que ce n’est pas gagné d’avance face à une équipe de l’ASFAR, décidée plus que jamais à rester en haut du tableau.

Avant ce match, les regards seront braqués sur la confrontation qui opposera à 15 heures au stade municipal d’Oued Zem le RCOZ au Raja. Sortie compliquée pour les Casablancais qui affronteront une équipe en quête de points en vue de soigner son classement. Mais, sur le papier, l’avantage du terrain ne devrait pas plaider en faveur des locaux et le Raja, sans Hafidi mais avec un Moutawalli en verve, pourrait réussir un bon coup en déplacement.

A noter que mardi prochain à 17 heures, la RSB accueillera l’IRT (6ème journée), alors que le lendemain mercredi à 15 heures, le RBM affrontera le WAC au stade municipal d’Oued Zem (8ème journée) et le Raja recevra le HUSA (6ème journée) à 17 heures.