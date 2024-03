Vox, le parti des impairs

L e parti d’extrême droite, Vox, a essuyé un nouveau camouflet au Parlement espagnol. En effet, Vox s’est retrouvé mercredi dernier seul face à tous les groupes parlementaires lorsqu’il a présenté une pétition au gouvernement lui intimant de demander "de manière explicite et sans réserve" au Maroc de reconnaître la souveraineté espagnole sur les deux présides occupés, Sebta et Mellilia, ainsi que les autres îles occupées, à savoir les îles Jaafarines (Chafarinas), les rochers d’Al Hoceïma (Al Huceimas) et Badis (Vélez de la Gomera) et l’îlot de Leila (Perejil).



«C'est une proposition non législative soumise à la Commission des affaires étrangères du Congrès des députés (la Chambre basse du Parlement) qui a été rejetée par tous les groupes parlementaires », a indiqué

le portail « Infobae », tout en précisant que « Sumar (coalition de gauche) lui a reproché de tenter de créer un « problème artificiel », alors que le PSOE (Parti socialiste ouvrier espagnol) a considéré cette initiative comme un exemple de «populisme qui cherche des ennemis partout».



Pour sa part, le parti populaire (PP-opposition) lui a même demandé de faire preuve d’« un peu de sérieux».

Déjà en 2022, Vox souhaitait, via son initiative, que le Congrès demande à l'exécutif de Pedro Sánchez de procéder à des démarches "diplomatiques" pour que Rabat reconnaisse "explicitement et sans réserve" la

souveraineté espagnole sur les deux présides occupés, Sebta et Mellilia, ainsi que sur îles

Jaafarines, les rochers d'Al Hoceïma et de Badis et l’îlot de Leila.



«Tous les groupes parlementaires, à l'exception de Vox et du PP, ont voté contre l'initiative défendue par le député de Castellón Alberto Asarta», selon Europa Press, notant que la proposition de Vox a été reje-

tée par 20 voix contre 14.



A cette époque-là, le PSOE, représenté par le député Arnau Ramírez en tant que porte-parole adjoint des socialistes au sein de cette commission, a regretté que «l'extrême droite fasse des propositions inutiles

au lieu d'apporter des solutions pour améliorer la vie des gens». Et même si le PP a voté en faveur de cette proposition de l’extrême droite, son représentant à la Commission parlementaire l’a également jugée inutile.



En mars de la même année, ce parti ultra-nationaliste a évoqué la question de la délimitation des frontières maritimes entre le Maroc et l’Espagne. Il a souligné que le tracé de ces frontières ne doit pas inclure les

deux présides occupés. Et il est allé même jusqu’à présenter une proposition farfelue, par l'intermédiaire du Congrès des députés, demandant l'adoption de toutes les mesures nécessaires pour établir un tracé de lignes de base droites dans les zones où se trouvent Sebta et Mellilia.



L’affaire des présides occupés au Nord du Maroc est l’une des questions épineuses dans les relations entre Madrid et Rabat qui considère que ces territoires sont marocains et le seront pour toujours.



En 1987, Feu S.M le Roi Hassan II a proposé de créer une commission mixte d’experts pour discuter de l’avenir de Sebta et Mellilia et des autres territoires occupés. Mais le gouvernement espagnol n’a pas donné de suite officielle à cette requête, refusant, jusqu’à présent, d’entamer avec le Maroc une quelconque négociation au sujet de ces territoires.



En 2003, Maximo Cajal, diplomate espagnol proche du PSOE, décédé en 2014, a écrit un livre intitulé «Ceuta y Melilla, Olivenza y Gibraltar. ¿Dónde acaba España?», dans lequel il a appelé à la restitution des présides occupés au Maroc comme étape préalable à la récupération de Gibraltar.



T. Mourad