Vols, viols et agressions dans les camps de la honte à Tindouf

Des défenseurs des droits de l’Homme ont révélé qu'un grand nombre de résidents des camps de Tindouf se sont plaints du chaos sécuritaire et du nombre croissant de viols, de vols et d'agressions qui y sont enregistrés.



Selon ces mêmes sources, les habitants des camps sont victimes de vols et d'abus physiques, notamment sur les personnes âgées, ainsi que de la propagation de toutes sortes de drogues. Ce qui constitue une source d'inquiétude et de terreur qui menace leur vie et celle de leurs enfants.



A titre d’exemple, le camp de « Laayoune » a été le théâtre, la semaine dernière, d’un braquage dont la victime a été vieil homme sévèrement battu. Ce qui a provoqué un état d'ébullition et de mécontentement parmi la population de ce camp, en raison de l’insécurité qui y règne et de l’absence d'intervention des autorités algériennes face à l'incapacité de la direction du Polisario à assurer la sécurité des réfugiés.



A.E.K