Volonté commune du Maroc et du Monténégro de booster leurs relations bilatérales

A signaler, par ailleurs, que le président de la Chambre des représentants et le président du Parlement du Monténégro Ivan Brajovic, ont souligné la nécessité de hisser les relations bilatérales notamment dans le domaine économique au niveau des excellentes relations politiques entre les deux pays.

Habib El Malki a souligné à ce propos que le Maroc et le Monténégro partagent de nombreuses valeurs et sont animés par la même volonté de voir la paix régner dans leurs régions et dans le monde, ajoutant que le Maroc est un pilier essentiel de la stabilité en Afrique et le Monténégro joue un rôle fondamental dans la stabilité de la région des Balkans, deux rôles clés à même de contribuer à assurer la paix dans la région méditerranéenne et à un monde plus stable et plus prospère.

Le président de la Chambre des représentants a indiqué que l'adhésion de Monténégro à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et son aspiration à adhérer à l'Union européenne témoignent des réussites accomplies par ce pays après son indépendance en 2006.

Il a ajouté que le Monténégro dispose des critères à même de lui permettre d'adhérer à l'Union européenne, eu égard notamment à son rôle de garant de la stabilité, affirmant que le Maroc soutient cette adhésion.

Habib El Malki a également appelé à la création d'un Conseil d'affaires entre le Maroc et le Monténégro afin que le secteur privé puisse jouer son rôle dans le renforcement des relations entre les deux pays qui disposent d'opportunités prometteuses dans le domaine économique et commercial, mettant l'accent sur la nécessité de continuer à raffermir les relations entre les deux pays.

Il s'est félicité de la nouvelle dynamique que connaissent les relations entre les deux pays, en particulier dans le domaine du tourisme et du transport aérien et maritime, appelant à explorer les possibilités de coopération notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'environnement et des énergies renouvelables.

Habib El Malki a en outre souligné l'importance du rôle de la coopération parlementaire. A cet égard, les deux parties ont décidé la création de deux groupes d'amitié parlementaire à la Chambre des représentants et au Parlement du Monténégro, afin de se doter d'un outil pour impulser les relations politiques entre les deux pays.

Les deux parties ont aussi mis à profit ces entretiens pour aborder plusieurs questions d'actualité internationale en particulier la question migratoire.

A cet égard, Habib El Malki a souligné la nécessité de remédier aux causes de l'immigration avec en premier lieu la réalisation du développement dans les pays émetteurs de migrants et le règlement des conflits dans la région méditerranéenne, laquelle, a-t-il dit, connaît le plus grand nombre de conflits et les plus dangereux dans le monde.

Pour sa part, le président du Parlement de Monténégro a souligné que le Maroc et le Monténégro partagent de nombreuses valeurs et une convergence de vues concernant nombre de questions régionales et internationales, relevant l'importance du protocole de coopération signé entre les Parlements des deux pays pour le développement et le renforcement de leurs relations distinguées.

Il a ajouté que les deux pays jouent un rôle important en matière de stabilité et de sécurité dans leurs régions respectives, mettant en exergue le rôle du Maroc au niveau de la coopération africaine et en matière de lutte contre le terrorisme, ainsi que la consécration des valeurs de paix et de stabilité dans la région.

Le protocole de coopération signé par Habib El Malki et Ivan Brajovic, vise à raffermir la coopération parlementaire à travers notamment la mise en place de groupes de travail parlementaire et de groupes d'amitié ainsi que l'échange de visites et la coordination au niveau des groupements régionaux et internationaux.

Les deux parties ont également décidé d'organiser en alternance tous les deux ans, des journées parlementaires maroco-monténégrines consacrées à la sécurité méditerranéenne.