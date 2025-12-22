Le Onze national remplit sa mission d’entrée

Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan a présidé, dimanche au Stade "Prince Moulay Abdellah" à Rabat, la cérémonie d'ouverture de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN-Maroc 2025), qu’abrite le Royaume jusqu’au 18 janvier prochain.



A son arrivée au Stade "Prince Moulay Abdellah", SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a passé en revue une section de la Garde Royale qui rendait les honneurs, avant d’être salué par le ministre de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saâd Berrada, le président du Comité National Olympique Marocain, Fayçal Laraichi, le président de la FIFA, Gianni Infantino, le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, et le président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa.



Son Altesse Royale le Prince Héritier a également été salué par le wali de la région Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, Mohamed Yacoubi, le président du Conseil régional, Rachid El Abdi, la présidente du Conseil communal de Rabat, Fatiha El Moudni, le président du Conseil préfectoral de Rabat, Abdelaziz Driouich, la directrice générale de l'Agence nationale des équipements publics (ANEP), responsable technique du stade "Prince Moulay Abdellah", Zineb Benmoussa, et le président du Conseil d’arrondissement Yacoub El Mansour, Abdelfattah El Aouni.



SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a aussi été salué par Said Lakhda, Directeur général de la société des infrastructures sportives de Rabat (INSPORA), gestionnaire du Stade "Prince Moulay Abdellah", Mattias Grafström, Secrétaire général de la FIFA, Véron Mosengo-Omba, Secrétaire général de la CAF, et des membres de la FRMF.



Son Altesse Royale le Prince Héritier a, ensuite, rejoint la Tribune Royale pour assister à la cérémonie d’ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations, marquée par des spectacles haut en couleur, notamment des représentations qui rendent hommage à l'unité, à l'identité et à la résilience inébranlable du football africain. Il s’agit d’un voyage immersif et chorégraphié où la lumière est le fil conducteur qui relie les cultures, les générations et les rêves, ainsi que d'une célébration du "Maroc, Terre de Football" et de l'Afrique en tant que continent qui embrasse sa diversité avec force et fierté.



Par la suite, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a prononcé une allocution dans laquelle il a exprimé ses vifs remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, pour "nous avoir accueilli au Maroc, ce pays merveilleux, de football, de passion et de paix" et pour avoir uni l’Afrique et le Monde en cette heureuse occasion.

Il a aussi tenu à souhaiter bonne chance aux 24 pays qui participent à cette Coupe d’Afrique des Nations, qui va être "la plus belle Coupe d’Afrique de l’Histoire".



Pour sa part, le président de la CAF, Patrice Motsepe a, dans une allocution similaire, exprimé, au nom de la CAF et de ses Fédérations membres, ses vifs remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et à SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan.



Il a aussi tenu à exprimer ses remerciements aux Marocains pour l’amour qu’ils portent au football, souhaitant la bienvenue aux peuples africains et du monde qui vont assister au meilleur football du continent et aux performances des meilleurs joueurs de l'Afrique.



"Nous, en Afrique, nous sommes engagés à faire du football un facteur d’union des peuples", a-t-il souligné, ajoutant que le Maroc et l’Afrique ont montré au monde entier durant la Coupe du Monde Qatar-2022 ce qu’ils sont capables de réaliser.

M. Motsepe a, par la suite, déclaré officiellement ouverte la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations-Maroc 2025.



Suite à un bref repos au Salon Royal, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a regagné la Tribune Royale pour assister au match d’ouverture de la CAN-Maroc 2025 ayant opposé l’équipe nationale marocaine à son homologue comorienne.



Après l’exécution des hymnes nationaux comorien et marocain, Son Altesse Royale le Prince Héritier s’est dirigé vers la pelouse du Stade pour saluer les joueurs des deux équipes et les arbitres de la rencontre, avant de poser pour des photos-souvenirs avec eux.

SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a, ensuite, donné le coup d'envoi symbolique de la rencontre.



Par la suite, Son Altesse Royale le Prince Héritier a regagné la Tribune Royale pour suivre les péripéties du match, soldé par la victoire de l’équipe nationale marocaine (2-0).