Une parade festive envoûte Laâyoune au rythme de la CAN

Une parade festive et haute en couleurs a parcouru, dimanche soir, les grands boulevards de Laâyoune, à l'occasion de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025). Cette déambulation rythmée, mêlant spectacles de batucada, musiques marocaines et sonorités africaines, a sillonné les principales artères et places publiques, offrant un spectacle vivant aux habitants de la ville.



Menée par des percussionnistes, musiciens, mascottes géantes et acrobates, la parade a pris son départ depuis la place emblématique Al-Mechouar, accueillie par les applaudissements et vivats des spectateurs massés le long du cortège, offrant un avant-goût de cette grand-messe footballistique continentale.



Au centre, le Berrah (crieur public), vêtu d’une tenue traditionnelle, guide la parade d’une voix chaleureuse et entraîne la foule avec lui, suivi de porteurs de drapeaux géants dont les étendards ondulent au-dessus du cortège.

Une dizaine de mascottes de la CAN, dans une ambiance joyeuse, ont distribué de petits drapeaux marocains aux passants, rapidement gagnés par l’enthousiasme.



La parade a également offert des moments de convivialité à la communauté africaine installée à Laâyoune, dans un esprit de fraternité et de partage.



A ce propos, Nelda Ben Daoud, représentante de la communauté estudiantine comorienne à Laâyoune, s’est dite ravie de participer à cette parade aux côtés de ses compatriotes et de la communauté subsaharienne de la ville, saluant un moment profondément fédérateur où se mêlent cultures, sourires et espoirs, dans une ambiance de fraternité et de vivre-ensemble.



Dans une déclaration à la MAP, elle a souligné que cette parade symbolise l’unité des peuples africains autour des valeurs de solidarité, de partage et de respect mutuel, au‑delà des origines et des frontières.

Venu en grand nombre, le public brandissant les drapeaux nationaux a accompagné le défilé dans un climat de joie et d’allégresse jusqu’au village du sport, où une fan zone a été aménagée pour les supporters de tous bords, leur offrant une immersion au cœur de la CAN.



Véritable melting-pot culturel, artistique et footballistique, la Fan Zone de Laâyoune propose une programmation riche et diversifiée, transformant l’espace en aire de jeux et de partage tout au long de cette grand-messe sportive.