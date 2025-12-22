Entame réussie du Onze national, le Maroc régale, El Kaabi magistral

La sélection marocaine de football a parfaitement entamé son entrée en lice dans la Coupe d'Afrique des Nations, en dominant les Comores (2-0), en match d'ouverture disputé, dimanche soir au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, grâce notamment à un bijou d’Ayoub El Kaabi.



Donnés favoris sur papier bien avant le coup d'envoi de cette rencontre, les Lions de l'Atlas ont été au rendez-vous. Dans un stade archicomble, ils ont peiné à déverrouiller un match longtemps resté bloqué face aux "Cœlacanthes".



Alignant Mazraoui sur le côté droit à la place d'Achraf Hakimi, présent sur le banc, et Soufiane Rahimi en pointe, le sélectionneur national, Walid Regragui, a opté pour un jeu offensif, tout en exerçant une pression intense sur le porteur du ballon.



Dès la 10è minute, Brahim Diaz fait parler toute sa qualité technique dans les petits espaces et est déséquilibré dans la surface de réparation. L'arbitre ne bronche pas et désigne le point de pénalty. Soufiane Rahimi s’en charge. Le buteur marocain choisit le centre et se heurte à Pandor.



Le jeu devient, ensuite, plus verrouillé. Evoluant en bloc bas avec une défense bien compacte, les Comoriens ont réussi à repousser les offensives marocaines, tout en se montrant redoutables sur les contre-attaques.

A la 19ème, le capitaine, Romain Saïss, quitte la pelouse en pleurs souffrant d’un pépin physique, et cède sa place à Jawad El Yamiq.



Ce changement n’a pas empêché les hommes de Walid Regragui de faire circuler le ballon de gauche à droite, à la recherche de solutions pour faire bouger les lignes comoriennes, pourtant très soudées.

A la 42ème minute du jeu, Diaz est bousculé encore une fois dans la surface de réparation, mais après recours à la VAR, Jean-Jacques Ndala n’accorde pas de pénalty.



Dès l’entame de la 2è mi-temps, les Nationaux ont cherché des espaces en quête du but libérateur. A la 48è minute, Anass Salah-Eddine lance un centre millimétré au premier poteau. Neil El Aynaoui coupe la trajectoire mais sa tentative passe tout près de la barre transversale.



A force de presser, les Lions de l’Atlas ont fini par débloquer la situation.Mazraoui se joue de son adversaire et centre au point de pénalty pour Brahim Diaz qui pousse le ballon au fond des filets à la 55è minute du jeu.



Quelques secondes plus tard, les Marocains ont failli se faire surprendre mais Rafiki Saïd du pied gauche voit son tir stoppé par Bounou.

Les Marocains ont, par la suite, pris le contrôle de la partie multipliant les offensives à la recherche du break.



Tout juste entré en jeu à la place de Rahimi, Ayoub El Kaabi, lancé en arrière, s'offre un bijou de retourné acrobatique d'anthologie sur un centre déposé par Salah-Eddine à la 74è minute.

Grâce à cette victoire, le Maroc (3 points) s'empare provisoirement de la tête du classement du groupe A.

Le deuxième match de la poule devait opposer, lundi, le Mali à la Zambie au Complexe Mohammed V de Casablanca.