Visite de travail de Habib El Malki au Vietnam

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki est arrivé, samedi, à l'aéroport international Noi Bai pour une visite de travail au Vietnam.

A son arrivée à l'aéroport de Noi Bai, M. El Malki a été accueilli par le vice-président du Conseil des ethnies de l’Assemblée nationale du Vietnam, président du groupe d’amitié parlementaire Vietnam-Maroc, Giàng A Chu.

Dans une déclaration à la MAP, ce dernier a exprimé sa satisfaction de la visite du président de la Chambre des représentants, exprimant sa conviction qu’elle va permettre de développer davantage les relations bilatérales excellentes entre le Vietnam et le Maroc.

Les relations maroco-vietnamiennes sont historiques et profondes, a-t-il noté, ajoutant que le Vietnam souhaite accentuer sa coopération multiforme avec le Maroc, notamment au niveau commercial et touristique et les hisser à un niveau important à l’image de l’excellence des relations politiques.

Lors de cette visite, le président de la Chambre des représentants, qui conduit une délégation parlementaire, aura des entretiens avec plusieurs responsables vietnamiens, notamment le Président de la République, Tran Dai Quang, la présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, et le Secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong. Il s’entretiendra également avec le Premier ministre, Nguyen Xuan Phuc.

Le programme de la visite de Habib El Malki comporte également un déplacement à Ho Chi Minh Ville où il s’entretiendra avec la présidente du Conseil populaire de la ville, Nguyen Thi Quyet Tam.