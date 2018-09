Visite au Maroc du président du Conseil des ministres de la Bosnie-Herzégovine

Le président du Conseil des ministres de la Bosnie-Herzégovine, Denis Zvizdić, est arrivé, dimanche soir, à Casablanca, pour une visite officielle de quatre jours dans le Royaume.

A son arrivée à l'aéroport Mohammed V, à la tête d’une forte délégation d'officiels et d'opérateurs économiques, il a été accueilli par le chef du gouvernement Saad Dine El Otmani, avant de passer en revue un détachement de la Marine Royale qui rendait les honneurs.

Le chef du gouvernement de la Bosnie-Herzégovine a été salué par le ministre délégué chargé des Affaires générales et de la gouvernance, Lahcen Daoudi, et le gouverneur de la province de Nouaceur, Hassan Zitouni. Dans une déclaration à la presse, Saad Dine El Otmani a indiqué que cette visite s’inscrit dans le cadre de la consolidation des relations bilatérales dans différents domaines, faisant observer que "les rapports politiques sont excellents, au moment où la coopération économique est en deçà des aspirations"

La visite de Denis Zvizdić, qui est accompagné d’un bon nombre d'hommes d'affaires, vise à donner un élan à la coopération économique, a-t-il poursuivi, ajoutant que la délégation bosnienne aura des entretiens avec les chefs d’entreprises marocains en vue d’approfondir les échanges commerciaux.

Au cours de son séjour, le responsable bosnien aura une série d'entretiens avec les hauts responsables marocains, à leur tête le chef du gouvernement et les présidents des deux Chambres du Parlement.

Le programme de cette visite prévoit également une rencontre de travail, mardi, au siège de la Confédération générale des entreprises du Maroc à Casablanca.