Visa for Music. Concerts, conférences et expositions au programme de la 9è édition

Pour sa 9ème édition, prévue du 16 au 19 novembre à Rabat, Visa for Music promet une programmation dense et éclectique qui mêle des concerts d'artistes talentueux, venus des quatre coins de la planète, des conférences et des expositions.



Placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, ce grand événement international dédié aux musiques d’Afrique et du Moyen-Orient est organisé cette année dans le cadre de la célébration de "Rabat Capitale africaine de la culture", indiquent les organisateurs dans un communiqué.



Parmi les artistes marocains qui se produiront durant les quatre jours du festival, figurent Farid Ghannam & the Cosmic Carnival (Maroc & Pays-Bas), Stranger Souma, Abir El Abed, Marmoucha Orchestra ft. Mehdi Nassouli (Pays-Bas & Maroc), Anass Oublaid, Daox, et Raste, fait savoir la même source.



Des artistes venant de l’Afrique et du Moyen-Orient seront également de la partie. Il s’agit de Fanie Fayar (R. Congo),Tenin Diawara (Guinée), Rasha Nahas (Palestine et Allemagne), Izaya (Ouganda), the Engineers (Arabie Saoudite), Saintrick (Congo & Sénégal), Mr Leo (Cameroun), Wood Sound (Bénin), Zef (Liban), Gultrah Sound System (Tunisie), Ans-T Crazy (Guinée), Bernice the Bell and the Bell Band (Burundi), Beb Diwan (Tunisie & France), Little Kesho (Rwanda), l’Orchestre féminin Kabiessi (Bénin) et Issa Dioubaté (Guinée), précise-t-on.



L’Europe et le Canada seront représentés par les artistes Demi Portion (France), Ayrad (Canada), Pamela Badjogo (Gabon & France), Zily (Mayotte), Amara Quartet (Portugal), Ars Nova Napoli (Italie), Rokia Bamba (Belgique), Odreii (Canada & Jamaïque), Jocelyn Balu et Borumba (France & R. D. du Congo), Júlia Colom (Espagne), Samir Aouad (Maroc & France) et Aziz Konkrite (France).



Plus qu’un festival, Visa For Music est un événement de rencontres professionnelles et un lieu d’échange culturel et intellectuel, note le communiqué, faisant état dans ce sens de l’organisation de conférences et de tables rondes en présence de centaines d’acteurs culturels venus de plus de 50 pays.



Parmi les thèmes qui seront débattus: “L’export de la musique, vers quels marchés?”, “Quelle musique pour quelle industrie ?”, “Déclencher l’investissement dans les ICC en Afrique”, “Repenser la mobilité des artistes et des professionnels des secteurs culturels et créatifs” et “Culture et handicap au Maroc: vers l'accessibilité”.



Par ailleurs, et dans l’objectif de renforcer le réseau des professionnels de la culture, l’Expostand réunira, du 17 au 19 novembre, des exposants qui bénéficieront de la visibilité offerte par l’espace d’exposition du Palais Tazi.