Violences, alcool, PSG, pratiques sexuelles choquantes

Grosses secousses en vue pour le football français. Ce jeudi 18 novembre, le journaliste Romain Molina s'est exprimé longuement sur Twitter dans un live afin de faire des révélations de taille. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas hésité à évoquer des cas extrêmement graves, notamment au sujet d'internationaux tricolores.



Sans le citer, Romain Molina a pointé du doigt le cas "d'un international français" dont le comportement violent aurait été couvert. "On passe la conduite en état d'ivresse et sans permis, c'est le classique j'ai envie de dire. On parle d'agression physique sur une femme, deux femmes, mais avec coups de pied dans la tête quand elle est au sol.



Exhibition sexuelle et tout ça... Il a fait l'hélicoptère avec son organe génital, la fille ne veut pas, il lui met une droite et lui met un coup de pied dans la tête. Il était défoncé tellement il avait bu. Il a d'énormes problèmes avec l'alcool. Mais son club a réussi à tout cacher, parce qu'il fallait le transférer l'année d'après. Ce qu'ils ont réussi", a-t-il lancé.