Vincenzo Montella à Séville

L'entraîneur italien Vincenzo Montella, 43 ans, limogé il y a un mois par l'AC Milan, et le Séville FC ont un "accord de principe" pour l'arrivée du technicien en remplacement de l'Argentin Eduardo Berizzo, écarté la semaine dernière après des résultats décevants, a annoncé jeudi le club andalou.

"Le Séville FC et l'entraîneur italien Vincenzo Montella ont conclu un accord de principe pour qu'il devienne l'entraîneur de l'équipe première jusqu'en juin 2019", a détaillé le club 5e du Championnat d'Espagne sur son site Internet, précisant que l'officialisation de son nouveau coach était toujours suspendue à la négociation par les "avocats de Montella d'une entente avec l'AC Milan pour la rupture du contrat du technicien", celle-ci devant être conclue vendredi.

Montella devrait arriver dans la foulée en Andalousie, et diriger son premier entraînement dès samedi, selon le Séville FC, qui s'est séparé le 22 décembre de Berizzo, le coach argentin venant juste de subir une opération chirurgicale pour un cancer de la prostate.

L'Italien vivra sa première expérience d'entraîneur hors de ses frontières, après avoir dirigé l'AS Rome, Catane, la Fiorentina, la Sampdoria et donc le Milan, où son début de saison, décevant compte tenu du mercato ambitieux du club lombard cet été, a conduit celui-ci à l'écarter au profit de Gennaro Gattuso.

Avec Séville et contrairement à l'AC Milan, Montella pourra jouer la Ligue des champions, où les Andalous affrontent Manchester United en huitièmes de finale.