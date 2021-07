Vin Diesel se réjouit du succès de Fast & Furious 9

Vin Diesel a salué le succès du dernier Fast & Furious, le neuvième volet, affirmant que «le cinéma est de retour» après la pandémie de coronavirus. L'an dernier fut en effet une année funeste pour l'industrie du film, les salles étant obligées de fermer, les productions arrêtées, et les blockbusters diffusés en streaming.



Cependant, le carton effectué par Fast & Furious 9, qui a déjà rapporté 70 millions de dollars en Amérique du Nord, le plus gros score effectué par un film depuis le début de la pandémie, redonne espoir. Invité à s'exprimer lors d'un gala de charité pour le projet Africa Outreach, porté par sa co-star Charlize Theron, Vin Diesel s'est réjoui de la nouvelle, et a fait l'éloge d'Universal, qui a choisi de sortir le film en salles.



«Je pense que ce qui fait le plus plaisir est l'idée que les gens retournent au cinéma. Ça fait du bien de dire "le cinéma est de retour". On ne peut pas s'en prendre à d'autres studios qui diffusent en streaming, mais ceux qui, comme Universal, ont le courage de dire ''hey, on va faire une sortie en salles'' méritent qu'on les salue», a dévoilé l'acteur à Variety.



Charlize Theron, qui joue dans son deuxième Fast & Furious, ajoute quant à elle : «C'est incroyable. Penser que c'est leur neuvième film, c'est impressionnant. C'est le film parfait pour nous aider à revenir».



Pour Jordana Brewster, une régulière de la saga, c'est «vraiment bien» que tant de gens retournent dans les salles obscures.

A l'international, Fast & Furious 9 a engrangé plus de 400 millions de dollars.