Victoire par KO d'Ottman Azaitar

Le Marocain Ottman Azaitar a remporté samedi soir son deuxième combat au sein de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), après avoir mis KO son adversaire Khama Worthy au UFC Apex à Las Vegas.



S’appuyant sur sa vitesse et sa grande puissance, Azaitar n’a eu besoin que d’une minute et 33 secondeslors du premierround pourterrasser son adversaire après une parfaite combinaison de coups de poing. Sentant queWorthy était en difficulté après un puissant crochet du droit, Azaitar a enchaîné avec un barrage de coups, obligeant son adversaire du soir àmettre les genoux à terre avant que l’arbitre n’arrête le combat.



S’exprimant au micro de l’ancien champion des poids moyens de l’UFC, Michael Bisping, Azaitar a tenu à remercier "le ToutPuissant et Sa Majesté leRoi MohammedVI quim’a soutenu pour être ici, ainsi que ma famille et mes coaches".



Grâce à ce KO impressionnant, Azaitar, 30 ans, enchaîne une troisième victoire d’affilée en MMA.