Victoire maroco-écossaise au GP de golf de Mohammedia

La Marocaine Lina Belmati et l’Écossais Darren Howie ont remporté le Grand prix de Mohammedia de golf, organisé du 26 au 28 janvier par la Fédération Royale marocaine de golf (FRMG), sous l'égide du R&A de St-Andrews.

Chez les dames, Lina Belmati, sociétaire du club Royal Golf Dar Es-Salam de Rabat, s'est adjugé le titre en rendant une carte de 227 coups au terme des trois jours de compétition, devançant Leïla Marquet, du club Tazegzout, auteur de 247 coups, alors que Nada Lahssini, du club Oued Fès, a complété le podium (252 coups).

Côté messieurs, le tournoi a été marqué par une domination sans partage des joueurs écossais, qui ont trusté les trois premières loges au classement final.

Darren Howie s'est ainsi illustré avec un total de 215 coups, soit respectivement quatre et cinq coups de mieux que Lewis Irvin (219 coups) et Sam Locke (220).

Deux joueurs marocains sont arrivés aux trousses des Écossais, en l'occurrence Amine El Kherraz (Palm) et Ayoub Ssouadi (RCCT), auteurs de la même performance (223 coups).

Certains parmi les meilleurs amateurs marocains n'étaient pas de la partie lors de ce rendez-vous en raison de leur participation au Qatar Amateur Championship, selon la FRMG.

Au terme de la compétition, des prix ont été remis aux vainqueurs en présence notamment des autorités locales et de responsables de la FRMG.

Le Grand prix de Mohammedia, qui a réuni près de 100 participantes et participants et marqué par un franc succès, est le deuxième des trois Grands prix, après celui de Rabat, organisés par la Fédération Royale marocaine de golf, sous l'égide du R&A de St-Andrews.



Résultats du Grand Prix de Mohammedia (26/28 janvier):



Dames

1. Belmati Lina (R.G.D.E.S.) 227 coups (résultats des 3 tours)

2. Marquet Leïla (Tazegzout) 247

3. Lahssini Nada (Oued Fès) 252

Messieurs

1. Howie Darren (Ecosse) 215 coups

2. Irvin Lewis (Ecosse) 219

3. Locke Sam (Ecosse) 220

4. El Kherraz Amine (Palm) 223

5. Ssouadi Ayoub (RCCT) 223