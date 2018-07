Victoire hispano-irlandaise à la Coupe d'Afrique de triathlon à Larache

Les triathlètes irlandais Constantine Doherty et espagnole Delioma Gonzalez ont remporté le titre (Elite) de la 13-ème édition du Triathlon international de Larache, l’une des étapes de la Coupe d’Afrique, organisée samedi sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Constantine, champion d'Irlande en 2017 ( 6 podiums et deux victoires) et 8ème dans l'étape de la Coupe du monde à Anvers (Belgique) le 17 juin, a bouclé les 750 m nage, 20 km vélo et 5 km course à pied en 56 min 09 sec.

Les deuxième et troisième places sont revenues respectivement aux Canadiens Charles Paquet ( 00: 56.54) et ALex Lepage ( 00: 57.15).

Le Marocain Amine Farih, vice-champion d'Afrique U 23 , était le premier Africain à franchir la ligne d'arrivée en se classant 23ème avec un chrono de 01:00.00, suivi de son compatriote Nabil Kouzkouz, 13ème aux 18èmes Jeux méditerranéens à Tarragone ( 28ème en 01:01.01) et du Sud-Africain Dylan Nortje ( 29ème avec un chrono de 01:01.15).

Chez l’élite dames, le titre est revenu à l’Espagnol Delioma González qui a terminé les trois épreuves en 01:09:49, devançant la Hongroise Greta Santosi (01:11.07) et la Portugaise Liliana Alexandre (01.11.19).

La compétition des amateurs garçons a été remportée par Ahmed Vilal (01:06.08), suivi de Nouaman Serghini ( 01:08.17) et de l'Espagnol Daniel Garcia (01:10.12).

Chez les dames, les Espagnoles ont dominé le podium.

Solis Coneja Maria, vainqueur de la 12ème édition, s’est adjugé la 1ère place (01:20.27) devançant ses compatriotes Rocio Munoz (01:23.13) et Sonsoles Pandero Nuno (01:24.30).

Placée sous l’égide de la Fédération Royale marocaine du sport pour tous (FRMSPT), la Fédération internationale de triathlon (ITU) et la Confédération africaine (ATU), cette édition a connu la participation de plus de 300 triathlètes (55 élites) représentant 25 pays dont le Canada, l’Espagne, l'Irlande, la France, la Suède, l’Italie, la Belgique, l’Afrique du Sud, le Portugal, l’Autriche, l'Allemagne, l’Australie, les USA, la Nouvelle-Zélande, la Roumanie, le Chili.



Voici par ailleurs

les résultats:

Elite hommes

1- Constantine Doherty ( Irlande) 00: 56.09.

2- Charles Paquet ( Canada) 00: 56.54.

3- ALex Lepage (Canada) 00: 57.15.

4- Leon Chevalier (France) 00: 57.36.

5- Andrea Secchiero (Italie) 00: 57.39.

Elite dames

1 Delioma González (Espagne) 01:09:49.

2 Gréta Santosi (Hongrie) 01:11:07.

3 Liliana Alexandre ( Portugal) 01:11:19.

4 María Ortega ( Espagne) 01:12:35.

5 Ece Calp (Turquie) 01:12:49