Victoire écrasante de l’EN A’

L’équipe nationale A’ a étrillé, mardi, le Singapour sur le score de 7 buts à 1. Les protégés de Houcine Ammouta continuent leur marche victorieuse en avant qui devrait les mener à la Coupe arabe des nations de la FIFA, prévue du 30 novembre au 18 décembre prochain au Qatar. Le succès face à Singapour a conclu une phase de préparation idyllique lors de laquelle les Nationaux ont fait montre d’une cohésion et d’un bloc équipe solide à défaut d'être flamboyant. Mais il faudra un peu plus de consistance et de constance dans la qualité de jeu développé pour prétendre à la victoire finale au Qatar, soit l’objectif que s’est autoassignée l’EN. La prime réservée au vainqueur de la Coupe arabe, 5 millions de dollars, contre 3 millions pour son dauphin, 2 millions pour le 3e au classement et 1,5 million pour le 4e, est de nature à transcender. Mais pas plus que le maillot de l’EN que le groupe marocain va devoir honorer dès mercredi 1er décembre contre la Palestine.