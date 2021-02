Victoire des Espagnols Alberto Fernandez et Fatima Galvez

Le duo espagnol Alberto Fernandez et Fatima Galvez ont remporté, vendredi, la 4ème édition du Grand Prix International du Maroc de tir sportif, dans la catégorie Trap mixte, organisé sous la présidence de SAR le Prince Moulay Rachid. Auteur d’un total de 42 points, le duo s’est imposé devant les Russes Kapetsky Maxime et Simianova Darya (40 points, médaille d’argent) et Sergei Kalikov et Svelva Lilya (médaille de bronze), lors de cette prestigieuse compétition organisée par la Fédération royale marocaine de tir sportif (FRMTS), du 28 janvier au 6 février au Club les Chênes de Tir et de Loisirs d’Elarjat (banlieue de Salé). Les Marocains Driss Haffari et Yassmine Marihi se sont classés 4ème dans cette catégorie.



A cette occasion, le président délégué de la Fédération royale marocaine de tir sportif (FRMTS), Abdeladim Lhafi a indiqué dans une déclaration à la MAP que cette édition a été un succès sur tous les niveaux, ajoutant que les compétitions se sont déroulées dans de bonnes conditions comme l’a affirmé la Fédération internationale de la discipline.



Ce succès permettra de mettre en place une feuille de route pour la préparation de la Coupe du monde prévue au Maroc l’année prochaine, a-t-il noté, soulignant que la participation marocaine à cette compétition a été honorable et a permis d’accentuer le niveau technique et de préparation des éléments nationaux pour les prochaines échéances.



Cet événement sportif s’est déroulé en présence notamment du président délégué de la Fédération royale marocaine de tir sportif, Abdeladim Lhafi, du président de la Fédération internationale de tir sportif (ISSF), Vladimir Lisin, du secrétaire général de l’ISSF, Alexander Gunther et du président de la Confédération africaine de tir sportif, Hazem Hosni.



Cette édition, organisée par la FRMTS en collaboration avec l’ISSF, a connu la participation de plus de 100 tireurs, dont 72 représentant 14 pays issus des quatre continents (Afrique, Europe, Asie et Amérique latine), dans les épreuves de Trap et de Skeet. Les sportifs participant à cette compétition représentent les meilleurs tireurs du monde, dont des champions qui ont remporté des médailles aux Jeux Olympiques, aux championnats du monde et à la Coupe du monde.