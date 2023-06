Victoire de l’équipe de l’Université Chouaib Doukkali d’El Jadida

L'équipe de la Faculté des sciences juridiques et économiques relevant de l'université Chouaib Doukkali d'El Jadida a remporté, mercredi, le titre du championnat universitaire de football pour la saison académique 2022-2023.



L'équipe de l'université Chouaib Doukkali s’est imposée en finale, organisée au complexe universitaire de Casablanca sous l’égide de la Fédération Royale marocaine de sport universitaire, face à l’équipe de l’Université Moulay Ismail de Meknès sur le score de 2 buts à 1.



A cette occasion, la vice-présidente de l'Université Hassan II de Casablanca, Fatima Zahraa Alami, a indiqué dans une déclaration à la MAP que cette édition du championnat universitaire, qui a vu la participation distinguée des différents établissements universitaires, a atteint ses objectifs à tous les niveaux, exprimant sa satisfaction du succès du championnat national universitaire de football.



Elle a estimé que les activités sportives dans les établissements universitaires revêtent une grande importance car elles contribuent à façonner la personnalité de l'étudiant, à affiner ses talents et à développer ses capacités. Elle a expliqué que l'intérêt croissant pour le sport est en droite ligne avec le plan national d'accélération de la transformation de l'écosystème d'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation.



Cette édition du championnat universitaire de football qui s’est déroulée à Casablanca, Fès, Kénitra et Ifrane, a connu la participation de 17 équipes.