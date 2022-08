Vers une gouvernance de santé décentralisée: Avec des soins intégrés et axés sur le patient…

Un petit pas pour Manchin, un pas de géant pour l'humanité ? Dans le cadre de la réforme du système de santé, que doivent faire aussi bien les fournisseurs que les gestionnaires pour répondre aux besoins des patients et des aidants?



Le présent article fait état des activités des fournisseurs et des gestionnaires appliquant des modèles de soins intégrés et décentralisés, et il précise comment elles permettent de répondre aux besoins des patients et des aidants. Dans le contexte de la réforme du système de santé marocain, et une fois pris l’engagement d’offrir des soins de santé et des services sociaux intégrés au niveau régional, et afin de répondre aux besoins des patients et de leur famille, il faut déterminer quels employés de première ligne et quelles équipes de gestion concrétiseront cet engagement. Selon plusieurs expériences, les modèles de soins intégrés comprennent un certain nombre d’éléments clés, dont les suivants : approche centrée sur la personne, évaluation globale et évaluation des besoins, intégration et coordination des services, collaboration et autogestion. Pour réussir la mise en œuvre de ce modèle, il ne suffit pas de mettre en place un nouvel ensemble de processus ou structure de gouvernance, il faut aussi comprendre comment ces processus interagissent et de quelle manière ils fonctionnent dans différents contextes et selon la région ou sous-région. Dans cet article, le terme «fournisseurs» désigne les membres du personnel clinique et du personnel des points de service (médecins, infirmiers, travailleurs sociaux, thérapeutes, coordonnateurs de soins, adjoints aux médecins, bénévoles et réceptionnistes, et autres employés de bureau) qui échangent directement avec les patients et les aidants, dans le cadre de la prestation de soins de santé et de services sociaux. Le terme «gestionnaires» désigne les membres du personnel administratif qui appuient, orientent et dirigent les processus opérationnels(administrateurs, personnel de soutien en matière de technologies de l’information, personnel responsable de l’amélioration de la qualité, gestionnaires et directeurs). Les équipes de santé régionales auront le mandat, «à terme, d’offrir un suivi des soins complets et exhaustifs». Pour ce faire, il faudra repenser les cheminements cliniques, afin qu’ils comprennent tout l’éventail des soins donnés par les différents partenaires organisationnels (publics et privés), individuellement et collectivement, dans le but de créer des équipes de soins auxquelles il incombera d’offrir toute la gamme de services nécessaires. Ce document aidera ce processus de réforme à : 1) établir les principales activités d’avant plan de prestation de soins qu’ils devront réaliser (p. ex. dresser un plan de soins); 2) relier les activités d’avant-plan aux processus et aux activités de gestion d’arrière-plan moins évidents (p. ex. mettre en place une culture de soutien et de collaboration, ou d’amélioration continue de la qualité), mais nécessaires à la réussite des équipes.



Quelles sont les activités menées par les fournisseurs et les gestionnaires en matière de soins intégrés ?

D’après l’expérience des systèmes de santé décentralisés et intégrés les plus avancés, une liste d’activités menées par des fournisseurs et des gestionnaires s’applique tout au long du processus des soins. Nous distinguons ces activités en fonction de leur séquencement dans la prestation de soins : à l’avant-plan ou à l’arrière-plan. Les activités d’avant-plan des fournisseurs comportent des interactions entre ces derniers et les patients. Et celles des gestionnaires comportent des interactions avec le personnel et les patients. Les activités d’arrière-plan des fournisseurs comportent des interactions entre les fournisseurs publics ou privés. Et celles des gestionnaires comportent des interactions avec d’autres gestionnaires et intervenants. Ces activités sont interreliées et la réussite des unes dépend de la tenue des autres. Il est très important pour les fournisseurs et gestionnaires de posséder un ensemble de compétences diversifiées (y compris des compétences techniques et relationnelles), afin de mener à bien ces activités d’avant et d’arrière-plan. Ces activités interreliées présentées peuvent servir de point de départ pour les équipes de santé régionales, mais elles doivent faire l’objet d’une conception conjointe, afin de s’adapter aux contextes locaux, et d’une surveillance régulière tout au long du processus de mise en œuvre pour faire en sorte qu’elles contribuent à répondre aux besoins des patients et des aidants.



Activités d’avant-plan et d’arrière-plan

Les fournisseurs et les gestionnaires doivent réaliser ces activités pour assurer l’intégration des soins. Cela ne signifie pas qu’une couche d’activités est plus importante qu’une autre. L’interaction de ces différents types d’activités exige que les fournisseurs et les gestionnaires jouent des rôles multiples, parfois nouveaux. Une meilleure compréhension de ces rôles permettra d’assigner aux fournisseurs et aux équipes les tâches qui correspondent le mieux à leur formation et à leurs compétences, de repérer les lacunes en matière de compétences au sein des équipes, et de mieux planifier la formation et l’embauche du personnel. Ces activités peuvent être nouvelles ou existantes mais élargies. Les approches adaptatives de gestion du changement décrites pourront être particulièrement utiles dans le cadre des travaux de réorganisation, car ils consisteront davantage à modifier les flux opérationnels existants qu’à adopter des activités et des processus entièrement nouveaux. Ces activités pourront se traduire par un élargissement des rôles des fournisseurs et des gestionnaires, qui devront modifier leur conception du travail (adopter de nouveaux modèles cognitifs). Les activités des modèles de soins décentralisés et intégrés aux caractéristiques de l’expérience des patients et des aidants, sont classées selon qu’elles relèvent des travaux d’avant-plan ou d’arrière-plan des fournisseurs et des gestionnaires. Notez que : 1) les activités des fournisseurs et des gestionnaires sont mises en correspondance avec les quatre premières caractéristiques spécifiquement reliées aux processus de soins. Ces activités doivent permettre d’atteindre les caractéristiques axées sur les résultats et centrées sur le patient et sa famille; et 2) les fournisseurs et les gestionnaires contribuent parfois aux mêmes activités à l’avant ou à l’arrière-plan. Le fait que les fournisseurs et les gestionnaires jouent des rôles communs, en première ligne, fait ressortir l’importance du changement ascendant. Certaines activités «essentielles», ne correspondent pas à des caractéristiques spécifiques de l’expérience des patients et des aidants, mais elles contribuent de manière notable aux autres activités. Ces activités ont principalement lieu en arrière-plan.



Activités d’avant-plan :

Fournisseurs : Activités visant le patient ou l’aidant; toutes les activités comportant des interactions entre les fournisseurs et les patients ou leurs aidants, en face à face ou non (p. ex. consultations cliniques, appels téléphoniques, vidéoconférences, courriels). Gestionnaires : Activités visant le patient, l’aidant ou le fournisseur; toutes les activités comportant des interactions avec les patients, les aidants, les fournisseurs de soins de santé ou de services sociaux (qu’ils appartiennent ou non au même organisme), les bénévoles ou les gestionnaires.



Activités d’arrière-plan :

Fournisseurs : Activités visant le fournisseur ou le gestionnaire; toutes les activités comportant des interactions avec d’autres fournisseurs de soins de santé ou de services sociaux (qu’ils appartiennent ou non au même organisme), des bénévoles ou des gestionnaires et les travaux administratifs et préparatoires indépendants(p. ex. consignation de notes au dossier, conférences de cas, formation et études)sans contact direct avec les patients ou les aidants. Gestionnaires : activités visant le gestionnaire ou l’intervenant; toutes les activités comportant des interactions avec d’autres gestionnaires (qu’ils appartiennent ou non au même organisme), des intervenants en prestation de soins(appartenant à des organismes partenaires publics ou privés), des intervenants politiques (ministères de la Santé et organismes régionaux chargés de gérer la prestation ou la qualité des soins) et des bailleurs de fonds(p. ex. des organismes caritatifs, philanthropiques ou sans but lucratif); et travaux administratifs et préparatoires indépendants (p. ex. préparation des réunions du personnel, résolution de problèmes, gestion du changement et travaux de conception conjointe). Le prochain article traitera en détail les activités (en avant et arrière plan) et comment elles sont assignées selon les caractéristiques de l’expérience du patient et son aidant, et les principes de gestion axée sur le résultat, à savoir :se sentir écouté, apprécié et à l’aise, avoir quelqu’un sur qui compter, savoir comment gérer sa santé et ce à quoi il faut s’attendre, soins de santé et services sociaux facilement accessibles et de qualité.

Par Dr. El Mostafa Bouattane (Canada)

Hachem Ben-Essalah (Canada)

Pr Abderrahman Machraoui (Allemagne)

Dr. Samir Kaddar (Belgique)

Pr Ismail Rammouz (Maroc)

