Vers la création d’un Forum parlementaire afro-latino-américain

Les présidents des Parlements d'Amérique latine et des Caraïbes (Parlatino), d'Amérique centrale (Parlacen), des Andes (Parlandino) et du Mercosur (Parlasur) ont exprimé leur soutien à l'initiative du Parlement marocain de créer un Forum parlementaire afro-latino-américain.

Dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion régionale tenue vendredi dans la capitale nicaraguayenne, Managua, pour coordonner les positions et mettre en place des mécanismes d'action commune, les présidents des quatre Parlements régionaux se sont engagés à soutenir la création du Forum parlementaire d'Afrique, d'Amérique latine et des Caraïbes (AfroLat) avec pour objectif de "renforcer les relations entre les Parlements des deux régions".

L'initiative vise à fournir une plate-forme pour consolider les liens entre les régions d'Afrique et d'Amérique latine et dynamiser les programmes de coopération Sud-Sud et de plaidoyer communs afin de faciliter l'intégration dans divers domaines.

Les présidents des quatre institutions législatives régionales se sont engagés, dans ce sens, à tenir des réunions régulières pour renforcer la concertation et la coordination communes sur un certain nombre de questions régionales, notamment celles liées au développement, aux droits de l'Homme, à l'égalité, aux migrations et à la lutte contre la corruption, ainsi qu'à la création de mécanismes pour renforcer la coopération en matière de lutte contre le changement climatique, outre l’instauration d’un dialogue permanent autour des objectifs de développement durable et de lutte contre la cybercriminalité.

Un mémorandum d’entente sur la création du forum avait été signé en juin dernier par le président de la Chambre des conseillers, Hakim Benchamach, en sa qualité de président de l’Association des Sénats, des Conseils de la Choura et assemblées similaires d’Afrique et du monde arabe, le président du Parlatino, Elías Castillo, et le président du Parlement panafricain, Roger Nkodo Dang, à l’issue des travaux de l’assemblée générale annuelle du Parlatino.

L'initiative prévoit aussi la création d'un espace d'échange d'expériences et d'informations en vue de promouvoir la démocratie, la bonne gouvernance, la coopération ainsi que des activités conjointes et des programmes de coopération pour le développement et l'intégration entre les deux régions, en plus de la présentation de propositions législatives et de recommandations aux sommets des chefs d'Etat et de gouvernement des deux parties.