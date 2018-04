Vermeulen enfile le maillot jaune du Tour du Maroc

L'Américain Alexey Vermeulen a réussi à s'imposer au sprint final lors de la quatrième étape de la 31è édition du Tour du Maroc de cyclisme, s'adjugeant par la même le maillot jaune du Tour.

Le coureur de la formation "Interpro Stradalli Cycling" a relié le tracé périlleux entre Marrakech et Ouarzazate (193km) en 4h39min et 59 secondes, devant l'Allemand Holler Nikodemus (Bike Aid), deuxième, et l'Azerbaïdjanais Pozdnyakov Kirill (Synergy Baku Cycling Project), troisième.

Vermeulen s'est même permis le luxe de traverser en tête le col de Tichka (1è catégorie) qui culminait à 2.200m d'altitude, dans une étape qui a poussé 12 coureurs à l'abandon.

Dans une déclaration à la MAP, le vainqueur de l'étape a indiqué que le trajet a été rude, notamment à cause du vent et du parcours montagneux, ajoutant qu'il a tenté de lancer une attaque avec son équipe dès le point kilométrique n°30 en vue de limiter la concurrence à la ligne d'arrivée.

Il a, par ailleurs, fait part de sa joie d'avoir décroché le maillot jaune de leader du Tour à l'issue de cette étape, ajoutant qu'en dépit de la difficulté de la tâche, il est déterminé à le garder jusqu'à la fin de l'édition.

Après plusieurs tracés favorables aux sprinteurs, les organisateurs ont réservé aux coureurs un parcours vallonné et truffé de difficultés, à commencer par ses cols, au nombre de quatre, en passant par les descentes dangereuses, et la multitude de virages serrés.

En plus du vent et des basses températures qui ont marqué le parcours en altitude, de fines goûtes de pluie se sont également invitées à l'épreuve lorsque les coureurs traversaient le village de Toufliht, mais le public marocain, fidèle à lui-même, n'a pas manqué de réchauffer l'ambiance en accueillant sous les encouragements le peloton, notamment dans les villages de Taddart, d'Aghra Nougdal et d'Ait Zainab.

Mardi, les coureurs devaient continuer vers le grand Sud du Royaume en ralliant Ouarzazate à Zagora (142,8 km) pour le compte de la cinquième étape du Tour.

Organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI par la Fédération Royale marocaine de cyclisme (FRMC), la 31è édition du Tour s'inscrit dans le calendrier de l'Africa Tour de l'Union cycliste internationale (UCI) et se déroule en dix étapes du 6 au 15 avril.