Veolia Maroc certifiée parmi les meilleurs employeurs pour l’année 2024

Veolia Maroc, filiale du Groupe mondial spécialisé dans les services à l'environnement et chargée de la gestion des services essentiels liés à l'eau, à l'électricité, ainsi qu'à la collecte et au traitement des eaux usées à Rabat-Salé et Tanger-Tétouan, a annoncé, jeudi, sa certification parmi les meilleurs employeurs au Maroc pour l'année 2024.



"Veolia Maroc, filiale du Groupe mondial spécialisé dans les services à l’environnement, chargée de la gestion des services essentiels liés à l'eau, l'électricité, la collecte et le traitement des eaux usées à Rabat-Salé et Tanger-Tétouan, a été récemment certifiée parmi les meilleurs employeurs au Maroc pour l’année 2024", indique Veolia dans un communiqué, notant que la certification "Best Places to Work" est décernée aux entreprises les plus performantes en matière de conditions de travail et récompense la grande confiance accordée par les collaborateurs à leur management.



Durant l’évaluation, l'entreprise s’est distinguée par son engagement pour la transition écologique tout en créant un environnement de travail inclusif et respectueux offrant des conditions de travail optimales, précise la même source.



Ces engagements se concrétisent par la priorité accordée à la santé et à la sécurité au travail, à la féminisation des postes, au respect de la diversité, au soutien des collaborateurs les plus fragiles, à l'éthique et au développement du dialogue social.



Veolia Maroc considère ses collaborateurs comme sa ressource la plus précieuse, plaçant leur bien-être professionnel et personnel au cœur de sa stratégie de performance. L'intégration au Palmarès Best Place to Work Maroc 2024 souligne l'engagement de l'entreprise à promouvoir une culture d'entreprise favorable à l'épanouissement et au développement des talents.



Cet engagement s’inscrit également dans le cadre du programme stratégique GreenUp, lancé par le Groupe en février 2024, et qui vise à renforcer la durabilité et la responsabilité sociale de l’entreprise.



Cette vision stratégique se concrétise à travers des initiatives telles que Veolia Cares, qui offre divers avantages en matière de santé et de bien-être aux collaborateurs, ainsi qu’un réseau d’ambassadeurs et d’ambassadrices dédié à la santé et à la sécurité au travail.



"C’est une grande fierté pour nous d’être reconnus comme Best Place to Work, une certification qui renforce notre conviction : les collaborateurs sont la ressource la plus précieuse pour Veolia Maroc. Cette distinction est d’autant plus précieuse qu’elle est décernée par nos propres collaborateurs, qui sont les mieux placés pour juger Veolia Maroc en tant qu’employeur", a souligné Faiçal Dalil, directeur des Ressources humaines Veolia Maroc, cité par le communiqué. Et de poursuivre : "La distinction "Best Place to Work" récompense les performances exceptionnelles dans le développement des relations de travail basées sur la confiance, la diversité et l’instauration de conditions de travail attrayantes et favorables pour les collaborateurs".



Chaque année, le programme évalue la qualité de vie au travail de plusieurs entreprises grâce à une méthodologie rigoureuse et transparente. D’abord, une évaluation RH compilant l’ensemble des pratiques managériales au service du bien-être au travail et une deuxième évaluation anonyme adressée aux collaborateurs autour de 8 thématiques incluant la culture de l’entreprise, le leadership du management, les opportunités d’apprentissage et les pratiques RH.