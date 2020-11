Vaste campagne de solidarité avec le Maroc à travers le monde

Le Commissaire européen chargé du voisinage et de l'élargissement salue l'attachement de Rabat au cessez-le-feu



Quant au Commissaire européen chargé du voisinage et de l'élargissement Olivér Várhelyi, il a salué, samedi, l’attachement du Maroc au cessez-le-feu. «Je salue l’attachement du Maroc au cessez-le-feu. Garantir la libre circulation des personnes et des biens est fondamental», a-t-il déclaré sur son compte twitter. Il a affirmé que "les tensions doivent laisser la place au processus politique", soulignant qu’«il est primordial de préserver la stabilité politique et économique du voisinage». Plusieurs personnalités politiques européennes et des experts ont souligné le caractère légitime de l’intervention des Forces armées Royales pour sécuriser le passage reliant le Maroc et la Mauritanie via la zone tampon d’El Guerguarat. Ils ont également dénoncé les agissements du Polisario, soutenu par l’Algérie et ses actes de provocation à l’encontre de la MINURSO.



Le groupe des Verts au Parlement européen estime que la libre circulation des personnes et des biens n ’ est pas négociable



Pour sa part, le groupe des Verts au Parlement européen a salué, samedi, l’attachement du Maroc au cessez-le-feu. «Parce qu’il est vital de préserver la stabilité politique, économique de la région, je salue l’attachement du Maroc au cessez-le-feu», a souligné le député européen Mounir Satouri dans un tweet au nom du groupe des Verts au Parlement européen, notant que «la libre circulation des personnes et des biens n’est pas négociable». Le député européen a affirmé dans ce contexte que «l’Europe doit encourager la relance du processus politique» pour le règlement définitif du conflit artificiel autour du Sahara marocain.



La République Coopérative de Guyana retire sa reconnaissance de la pseudo-RASD



La République Coopérative de Guyana a annoncé, samedi, sa décision de retirer sa reconnaissance de la pseudo-RASD, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Dans une lettre adressée au ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de Guyana, Hugh Hilton Todd, déclare que "le gouvernement de Guyana ne va plus reconnaître" la pseudoRASD, ajoute le communiqué, soulignant que Guyana “apportera son soutien entier aux efforts des Nations unies en vue d’une solution pacifique et mutuellement acceptable”. Grâce à l’impulsion donnée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la dynamique internationale d’appui à la marocanité du Sahara se poursuit, à la mesure de l’érosion des reconnaissances à la fantomatique "république", souligne le communiqué, relevant que 164 pays dans le monde ne reconnaissent pas la pseudo RASD. La République Coopérative de Guyana, qui avait reconnu l’entité fantomatique le 1er septembre 1979 et dont la décision coïncide avec la commémoration par le peuple marocain du 45ème anniversaire de la Marche Verte, est le 14ème pays d’Amérique Latine et des Caraïbes à avoir retiré sa reconnaissance de l’entité chimérique depuis 2010.