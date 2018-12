Valverde : Nous voulons aider Dembélé

Le FC Barcelone souhaite "aider Dembélé", son attaquant français champion du monde, a annoncé lundi l'entraîneur du club catalan, Ernesto Valverde, au lendemain d'un nouveau retard du joueur, dimanche à l'entraînement.

"Il est arrivé quelque chose que nous allons essayer de résoudre en interne, de la meilleure façon possible, pour aider le joueur car il a énormément de talent", a expliqué Valverde en conférence de presse, à la veille du choc contre Tottenham en Ligue des champions.

"Ce que nous voulons, c'est l'aider, car il est jeune, il a une longue carrière devant lui. Nous souhaitons en tirer le meilleur, car nous savons que quand il se sent bien, il peut nous apporter beaucoup", a ajouté le technicien espagnol.

Dembélé n'avait pas été convoqué pour le match de Liga contre le Betis Séville le 11 novembre, après avoir manqué un entraînement. Il est arrivé dimanche avec deux heures de retard et a dû s'entraîner tout seul. Il risque une sanction disciplinaire de son club.

Samedi, l'attaquant français s'était pourtant montré brillant, et avait même marqué un but lors du derby contre l'Espanyol (4-0).

Valverde ne sait pas comment expliquer le comportement de Dembélé, mais il insiste volontiers sur la nécessité pour le Barça de gérer ce genre de situation "en interne", en traitant tous les joueurs "d'une manière équivalente".

Défenseur central du club catalan, le Français Clément Lenglet est venu au secours de Dembélé, en soulignant lundi que "sur le terrain, il fait tout très bien".

"Je ne sais pas vraiment ce qui se passe, mais ce qui m'intéresse en ce moment au sujet d'Ousmane, c'est ce qu'il fait sur le terrain, comment il nous aide, et il fait tout cela très bien", a insisté Lenglet.

"Au bout du compte, nous sommes des footballeurs et ce qui est important, c'est comment nous jouons au football", a ajouté le défenseur français, qui joue plus souvent en ce moment suite à la blessure de Samuel Umtiti.