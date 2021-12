Vahid Halilhodzic : Promettre de remporter la CAN est facile, mais ce que je peux promettre, c'est de travailler sérieusement pour réaliser cet exploit

Le sélectionneur national Vahid Halilhodzic a affirmé, jeudi, que le premier objectif qu'il s'est fixé lors de sa prise de fonction était celui de se qualifier pour la Coupe du monde au Qatar 2022 et de jouer un rôle de premier plan lors de la Coupe d'Afrique des nations (Cameroun 2021), ajoutant que "nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour revenir du Cameroun la tête haute".



"Promettre de remporter la CAN, que le public marocain attend depuis de nombreuses années, est facile, mais ce que je peux promettre, c'est de travailler sérieusement pour réaliser cet exploit, étant donné que le football n'est pas soumis à la logique et que tout imprévu peut se produire à tout moment pendant les matchs", a-t-il souligné.



Il a ajouté, lors d’une conférence de presse au complexe Mohammed VI de football à Maâmora pour dévoiler la liste des joueurs retenus pour prendre part à la phase finale de la CAN, que le staff technique a fait face récemment à un ensemble de contraintes, mais "malgré cela, des résultats positifs ont été obtenus avec 9 victoires et un seul match nul".



A cet égard, il a relevé que les résultats obtenus par l'équipe nationale donnent de bons espoirs pour la phase finale de la Coupe d'Afrique, ainsi que pour le match décisif des qualifications pour la Coupe du monde au Qatar.



Halilhodzic a, par ailleurs, relevé qu’il y a au moins dix équipes qui ont les mêmes capacités pour passer les premiers tours. Cinq d'entre elles sont favorites pour remporter le titre, dont la sélection marocaine, a-t-il estimé, notant que la plupart de ces équipes sont composées de joueurs talentueux.



"La mission de l'équipe nationale ne sera pas de tout repos, car elle affrontera des équipes ambitieuses, comme le Ghana, qui a déjà remporté le titre africain à quatre reprises", a-t-il dit.



Pour ce qui est de la pression qu’exerce l’absence du titre africain depuis des années sur l’équipe nationale, il a fait savoir que "la pression peut être une motivation à donner le meilleur, et les joueurs nationaux sont professionnels et conscients de la responsabilité qui leur est confiée malgré toutes les circonstances et l'ambiance qui peuvent entourer les matches de la phase finale, qui nécessitent une préparation mentale non moins importante que la préparation physique".



Concernant l’intégration en équipe nationale pour la première fois du joueur du FC Barcelone, Abdessamad Ezzalzouli, le technicien a indiqué que c’est un joueur qui dispose de beaucoup de qualités et qu'il attend beaucoup de lui.



"Si ce joueur est recruté par un club comme le FC Barcelone, cela signifie que c’est un joueur talentueux qui va apporter une valeur ajoutée à l’équipe nationale", a-t-il poursuivi.



La sélection nationale évoluera au groupe C aux côtés du Ghana, du Gabon et des Comores.



Le Maroc affrontera le Ghana pour son premier match de la CAN, lundi 10 janvier à partir de 17h00 au stade Ahmadou Ahidjo dans la capitale camerounaise, Yaoundé.