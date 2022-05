Vahid Halilhodzic : La sélection nationale accessible à tout joueur capable d'apporter un plus

La sélection nationale est accessible à tout joueur capable d’apporter un plus au groupe, qui aborde des échéances continentales et mondiales majeures, a indiqué, mercredi à Salé, le sélectionneur national, Vahid Halilhodzic.



On ne peut prétendre que l’équipe nationale est inaccessible pour un joueur, sauf s’il est blessé ou s’il n’est pas prêt, a affirmé Halilhodzic lors d'une conférence de presse au complexe Mohammed VI de football à Maâmora.



Le coach national a souligné qu’il "ne dispose pas du droit" d’écarter quelconque joueur de l’équipe nationale, ajoutant que les joueurs qui respectent le règlement intérieur peuvent être convoqués.



La liste dévoilée par Halilhodzic est marquée par le retour de Noussir Mazraoui, Amine Harit et Adel Taarabt ainsi que Soufiane Rahimi.



En revanche, elle connaît l’absence pour blessure de plusieurs éléments clé, notamment Soufiane Boufal, Rayan Mmaee et Imrân Louza. Hakim Ziyech et Abderrazak Hamdallah, quant à eux, ne sont pas convoqués.



Selon le sélectionneur national, Yahya Attiat Allah, Jawad El Yamiq et Zakaria Aboukhlal, engagés avec leurs clubs respectifs, ne rejoindront le groupe qu’après le match amical contre les Etats-Unis.



En outre, il a révélé que l’exclusion du Zimbabwé, adversaire des Lions de l’Atlas lors des éliminatoires de la CAN-2023, sera l’occasion de s’offrir deux matches amicaux supplémentaires.



Le choix des Etats-Unis pour un match amical est pertinent vu la proximité technique, tactique et physique entre le football américain et celui canadien, a-t-il estimé, relevant que le groupe du Maroc au Mondial est relevé.



L’équipe nationale sera en stage de fin mai à mi-juin, avec au programme un match amical contre les Etats-Unis (1er juin à Cincinnati) et deux matches de qualification à la CAN-2023, contre l’Afrique du Sud (9 juin à Rabat) et le Liberia (13 juin à Casablanca).