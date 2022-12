Vague de fierté et de joie auprès du public arabe et africain

En battant successivement la Belgique, l'Espagne et le Portugal, le Maroc est devenu le premier pays arabe et africain à se qualifier pour une demi-finale de Coupe du monde, déclenchant ainsi une vague de fierté et de joie sans précédent auprès du public arabe et africain.



Dans des déclarations à la MAP, plusieurs ressortissants de pays arabes et africains ont exprimé leur fierté de ce grand exploit, tout en rendant hommage à l'entraîneur, aux joueurs et à l’ensemble des composantes de l’équipe nationale pour leur brillant parcours au Mondial.



Pour le journaliste sénégalais Oumar Balde, cette belle épopée des Lions de l'Atlas force le respect pour les Nations africaines. "Les Lions de l'Atlas sont définitivement entrés dans l'histoire. Et ce n'est pas fini... Une médaille de bronze historique est encore jouable", a-t-il estimé.



"Jusqu’ici, aucune équipe du continent n'était parvenue à se hisser dans le dernier carré mondial. C'est un véritable exploit. Il faut être fier de ce qu'ont accompli les hommes de Regragui", s'est réjoui Moussa Abdou Ibrahim, un doctorant nigérien à l’Université Mohamed Premier d’Oujda.



"Ils ont montré la voie à suivre. Car même si on peut parler d'exploit, cette qualification en demies ne vient pas de nulle part. C'est le fruit du travail. Nous l'avons tous vu. S'il y a bien une chose à retenir au-delà de ces émotions, c'est bien cela", commente Moussa Abdou Ibrahim dans une déclaration à la MAP.



"Cette équipe est talentueuse mais le talent ne suffit pas. C'est une équipe travailleuse, courageuse, qui ne recule devant rien. Les Boufal, Ziyech, Ounahi ont tous été à la mesure de ce rendez-vous mondial. Chacun d'eux s'est sacrifié pour les autres. Ce que le Maroc nous a montré, c'est ça : quel que soit votre potentiel, votre talent, il faut du travail et de l'abnégation pour réussir", a-t-il dit.



Même son de cloche pour Doha El Malki, une Irakienne résidant au Maroc, qui s'est dite fière de la sélection marocaine qui a atteint cette phase importante et historique de la Coupe du monde.



"La qualification de l'équipe marocaine en demi-finale de cette grand-messe footballistique a apporté joie et euphorie au public arabe, de l'océan au Golfe et jusqu'aux confins de l'Afrique", a-t-elle affirmé.

Des propos partagés par Asmae Almakhor, une Libyenne installée au Maroc, qui n'a pas caché sa fierté et sa joie pour cette participation héroïque du Maroc au Mondial.



"Notre amour pour le Maroc a encore augmenté après la brillante prestation de la sélection marocaine au Qatar. Le Maroc était un excellent représentant de tous les Arabes, musulmans et Africains", a-t-elle déclaré.



Pour Hazem Mustapha Chamlakh, ressortissant palestinien résidant au Maroc, les Lions de l'Atlas ont concrétisé le rêve de tous les Arabes à Qatar 2022, soulignant que les célébrations de l'exploit des vaillants Lions de l'Atlas au Mondial dans le territoire palestinien et ailleurs montrent que le Maroc est dans le cœur des Palestiniens car son exploit est un triomphe pour les Palestiniens aussi.