VTT : 20ème édition de la "Škoda Titan Desert Morocco"

La 20e édition de la "Škoda Titan Desert Morocco", une course emblématique de VTT en plein désert marocain, se déroulera du 1er au 6 mai.



Lors de cette édition, la "Škoda Titan Desert Morocco", qui va renouer avec l'essence de ses débuts, proposera un parcours de 620 kilomètres, de Merzouga à Maâdid , mêlant dunes, navigation, étapes marathon et une immersion totale dans l'esprit Titan, indique un communiqué des organisateurs.



Initié en 2006, le "Titan Desert Morocco" s’est imposé au fil des éditions comme l'une des compétitions de VTT les plus prestigieuses du monde, selon la même source, ajoutant que vingt ans plus tard, cet événement mondial continue d'attirer des vététistes de tous les horizons.



Le tracé 2025, réparti en 6 étapes qui offriront une diversité et une complexité de terrains, rend hommage à la première édition de 2006, tout en introduisant des segments inédits.



En plus des nombreuses nationalités prenant part à cette édition, l'équipe nationale marocaine de VTT participera avec dix cyclistes professionnels de haut niveau, parmi lesquels Fatima Zahra Ouardighi, triple championne du Maroc 2024, ainsi qu'Ilias Kakas, triple champion du Maroc, note le communiqué.



"Bien plus qu'une course, la "Škoda Titan Desert Morocco" est une aventure humaine exceptionnelle, où chaque jour, les participants traversent des paysages saisissants, vivent l'intensité du désert et partagent des moments uniques dans les bivouacs sous les étoiles", ajoute le communiqué.