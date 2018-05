Une vague de huit étages pulvérise le record pour l’hémisphère Sud

Les scientifiques ont mesuré ce qui pourrait être la plus haute vague jamais recensée dans l’hémisphère Sud, un monstre de 23,8 mètres de haut, soit l’équivalent d’un immeuble de huit étages.

La vague a été enregistrée mardi dans l’océan Austral, réputé pour la violence de ses tempêtes, près de Campbell Island, à environ 700 kilomètres au sud de la Nouvelle-Zélande, a annoncé MetOcean Solutions, un consultant en océanographie.

L’océanographe Tom Durrant a déclaré que cette vague, mesurée lors d’une tempête féroce à l’aide d’une bouée, pulvérisait le record précédent pour l’hémisphère Sud, établi à 22,03 mètres en 2012.

“A notre connaissance, c’est la vague la plus haute jamais enregistrée dans l’hémisphère Sud”. L’océan Austral, a-t-il expliqué, fait office de “salle des moteurs” générant des vagues qui se propagent dans toute la planète.

“De fait, les surfeurs de Californie peuvent s’attendre à ce que l’énergie dégagée par cette tempête arrive sur leurs rivages d’ici une semaine environ”, a-t-il souligné.

Le chercheur a jugé que la tempête qui a secoué la région avant de partir vers l’est avait probablement provoqué des vagues dépassant les 25 mètres.

Mais la bouée des scientifiques, installée en mars afin d’enregistrer les conditions météorologiques extrêmes de l’océan Austral, n’était pas au bon endroit pour les mesurer, a-t-il ajouté.

De plus, afin de ménager ses batteries, elle n’enregistre les données que par épisodes de 20 minutes toutes les trois heures. “Il est très probable qu’il y ait eu des vagues plus importantes pendant qu’elle n’enregistrait pas”.

La plus grande vague jamais recensée fut un tsunami généré en 1958 par un séisme, à Lituya Bay en Alaska, mesurant 30,5 mètres de haut, d’après le Smithsonian magazine, la publication de l’institution américaine de recherche scientifique.