Une soirée exceptionnelle de musique andalouse à Marrakech

Une soirée de musique andalouse a été organisée, samedi soir dans la cité ocre, avec la participation des meilleurs musiciens et interprètes de la musique andalouse et la chorale Ramal de Marrakech.



Initié par l'Association Ramal pour la promotion de la culture et la conservation du patrimoine culturel marocain - Tarab Al-Ala, cet événement culturel de haute facture a offert l’opportunité aux musiciens et aux interprètes de célébrer leur amour de la musique andalouse et de le partager avec un public passionné.



Après les Noubas Al Hijaz Al Kabir et Rasd-Al Dayl réalisées au Musée le Jardin Secret à Marrakech et la Nouba Al-Isbihan avec Chadarat de Bawakir Al Maya réalisée au Musée Bahia à Marrakech, cette quatrième édition a fait l'objet de la Nouba Al-Rasd, caractérisée par sa richesse littéraire où les poètes abordent beaucoup de thèmes poétiques et embrassent les valeurs humaines les plus nobles : l’amour, la beauté et la purification de l’âme.



"Ce concert s’inscrit dans le cadre du projet Nouba, qui consiste à enseigner et à enregistrer des Noubas de la musique andalouse avec un programme riche et varié", a souligné le président de l'Association Ramal, Badr Isserghine, dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP.



Et d’ajouter que ce projet permet, d’une part, de ressusciter le patrimoine immatériel culturel marocain avec ses différents aspects et ses différentes versions, et d’autre part de préserver cet héritage musical qu’est la musique arabo-andalouse et accroître sa notoriété dans la région, et entre les nouvelles générations.



Depuis sa création en 2018, l’Association Ramal a pu bénéficier d’un contact privilégié et permanent avec les grands maîtres et chefs d’orchestre représentant les trois écoles de la musique andalouse au Maroc, à savoir l’Ecole tétouanaise, l’Ecole fassie et l’Ecole rbatie.