La scène Nahda vibre aux rythmes tarab de Shada Hassoun et rap de Nordo

La scène Nahda à Rabat a abrité, lundi soir, un spectacle artistique époustouflant, signé par la chanteuse maroco-irakienne Shada Hassoun et le rappeur tunisien Nordo, au grand bonheur du public qui a vibré aux rythmes du tarab et du rap.



Shada Hassoun a signé un retour remarquable au festival Mawazine après plus de douze ans d’absence, en gratifiant ses fans d'un concert inoubliable, dans le cadre de la 20e édition de ce festival international.



Accueillie sous une salve d'applaudissements, la chanteuse a ouvert son concert par une séquence musicale d'inspiration "gnawa", conférant une touche résolument marocaine à sa prestation.



Portée par sa voix chaleureuse et sa grande sensibilité, Shada Hassoun a renoué avec son public à travers une performance musicale riche, mêlant son propre répertoire à un éventail de styles issus du Machrek, du Maghreb et du Golfe, dans une démonstration éloquente de sa capacité à naviguer aisément entre plusieurs registres musicaux.



Parmi les titres interprétés, des chansons sentimentales plébiscitées par le public telles que "Laâyoune Ayniya", "Âl Âyn Moulayti", "Chaalha", "Rouh Mabghi Gharamak" et "Al Maghrib Ya Watanna", avant d'enchaîner avec des morceaux où authenticité musicale et arrangements modernes ont fusionné dans une belle harmonie.



Par la suite, le rappeur tunisien Nordo a enflammé la scène dans une ambiance électrique, lançant son concert avec des effets visuels et sonores saisissants, accompagné d’une entrée scénique chorégraphiée assurée par un groupe de danseurs, dans une harmonie visuelle en accord avec son univers musical.



Nordo a interprété une sélection de ses chansons les plus populaires aux paroles percutantes, dont "Ya Dounia" et "Arbouch", véhiculant des messages sociaux vibrants d’énergie juvénile et proches du vécu du public. Sa prestation a mis en évidence sa forte présence scénique et son interaction spontanée avec le public.



Sa performance s’est démarquée par une richesse rythmique, alternant rap et électro populaire, dans une exécution soignée marquée par une excellente qualité sonore et une cohérence artistique bien maîtrisée.



Au-delà du chant, la prestation du rappeur tunisien s'est imposée comme un show complet, combinant performance chorégraphique, effets visuels et direction artistique rigoureuse, témoignant d'une parfaite maîtrise de la scène et de ses codes.