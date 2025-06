Casablanca Music Week : Rahma Riad et Hussain Al Jassmi célèbrent la musique arabe

La Casablanca Music Week (CMW) a offert, samedi soir, un voyage envoûtant au cœur des sonorités arabes, lors d'une soirée haute en émotion animée par la chanteuse irakienne Rahma Riad et l’icône émiratie Hussain Al Jassmi, devant un public casablancais venu nombreux partager ce moment de fête et de communion artistique.



C’est dans un somptueux caftan marocain que Rahma Riad a fait son entrée sur scène, marquant sa toute première performance au Maroc. Accueillie avec ferveur, l’artiste a séduit l’audience par sa présence rayonnante et la puissance de sa voix, en interprétant une sélection de titres mêlant répertoire arabe classique, ballades contemporaines et airs marocains revisités.



La chanteuse a su instaurer une atmosphère de proximité, invitant petits et grands à chanter et danser avec elle. L’émotion était palpable dans l’enceinte de La Casablancaise, transformée le temps d’une soirée en vaste scène d’unité culturelle.



Dans une déclaration à la presse, Rahma Riad a exprimé sa joie de se produire pour la première fois au Maroc, soulignant qu’il s’agissait d’un "rêve devenu réalité". Elle a salué la générosité du public casablancais et son accueil "chaleureux et spontané", notant que ce concert restera l’un des moments marquants de sa carrière.



Évoquant son attachement à la culture marocaine, Rahma Riad a fait part de son admiration pour plusieurs artistes nationaux, notamment Asma Lmnawar, Hatim Ammor et Zina Daoudia, exprimant ainsi le souhait de collaborer prochainement avec eux. L’artiste a également confié son émotion d’interpréter, pour la première fois en public, des titres marocains en darija, une langue qu’elle a apprise en partie grâce à ses amies chanteuses marocaines.



La soirée s’est poursuivie avec l’entrée très attendue de Hussain Al Jassmi, dont la voix profonde et le charisme naturel ont immédiatement captivé l’assistance. Véritable star du monde arabe, l’artiste a enchaîné ses titres les plus populaires, offrant une performance empreinte d’élégance, d’émotion et de générosité.



Porté par une scénographie sobre et raffinée, le chanteur a su faire vibrer les cœurs en interprétant des morceaux emblématiques dans une parfaite harmonie avec le public qui reprenait en chœur les refrains. Dans une ambiance chaleureuse et intergénérationnelle, cette soirée dédiée à la richesse du patrimoine musical arabe s’est imposée comme l’un des moments phares de cette première édition du festival.



Dans une déclaration similaire, l’artiste émirati a exprimé sa gratitude pour l’accueil réservé par le public marocain, soulignant que chaque visite au Royaume revêt pour lui une dimension affective particulière. "Je suis heureux aujourd’hui de retrouver mes frères, mes sœurs et mes proches ici au Maroc. Ce pays magnifique, riche de valeurs, mérite reconnaissance et respect", a-t-il affirmé, saluant l’organisation de cette première édition du festival.



Hussain Al Jassmi a également évoqué un moment fort de son passage à Casablanca, en confiant avoir invité plusieurs anciens pensionnaires d’établissements sociaux à assister à son concert. "Ce fut un instant de grande émotion. Je souhaitais leur offrir, comme au public, un moment de joie, de lumière et d’amour", a-t-il souligné, rappelant que la musique peut être un vecteur de soutien et d’humanité.



Organisée par NRJ Maroc, la Casablanca Music Week, qui se poursuit dimanche, entend célébrer la diversité musicale et les passerelles culturelles à travers une programmation éclectique mêlant concerts, arts visuels, gaming, débats et rencontres. Elle vise à faire de Casablanca une capitale régionale des industries culturelles et créatives.