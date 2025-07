Place au Festival international de Volubilis des musiques traditionnelles du monde

Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication-département de la Culture- organise, du 3 au 6 juillet à Volubilis et Meknès, la 24ème édition du Festival international de Volubilis des musiques traditionnelles du Monde.



Initiée en partenariat avec la préfecture de Meknès, cette édition, placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, entend allier échange culturel et métissage artistique avec la participation d'une cinquantaine d'artistes et de groupes de musique traditionnelle, marocains et étrangers, indique un communiqué du ministère.



Les soirées auront lieu sur des lieux emblématiques de la région, notamment le site archéologique de Volubilis, la Place principale de Meknès, la Place Lahdim, et le Complexe culturel Fkih Lamnouni.



Le Festival international de Volubilis des musiques traditionnelles du monde s'inscrit dans le cadre de l'approche du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, pour la protection du patrimoine culturel et artistique national, tout en soutenant la créativité artistique et la promotion de l'ouverture sur les autres cultures.



Cet évènement, poursuit le communiqué, vise à «célébrer le patrimoine culturel dans ses différents types, ses différentes expressions et ses appartenances géographiques», ajoutant qu’il s’agit d’une occasion de rendre hommage aux pratiquants et à ceux qui veillent sur ce patrimoine culturel et artistique.



Ce festival constitue également une occasion d’attirer l’attention sur les potentialités touristiques, culturelles et historiques des sites archéologiques et des espaces géographiques qui les accueillent (site archéologique Volubilis, ville de Moulay Driss Zerhoun et l’ancienne médina de Meknès), tout en contribuant à renforcer le rayonnement culturel et artistique de ces régions et les intégrer dans leur environnement socio-économique, ajoute la même source.



Au programme de cette édition, des soirées artistiques animées par une pléiade d'artistes et de troupes musicales du Maroc et d'ailleurs, et représentant différents styles et couleurs créatives du patrimoine musical traditionnel, notamment avec la présence de groupes espagnols, sénégalais et ivoiriens, aux côtés des grands maâlems de la tradition Aissaoua.



Par ailleurs, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication rendra hommage à plusieurs artistes, notamment aux pionniers des arts du spectacle au Maroc, et en hommage à leurs contributions à la transmission et à la préservation du patrimoine culturel immatériel marocain.



Il s’agit de Mohamed Derham, Mohamed Saïd El Meftahi, Abderrahim El Amrani, ainsi que de l’artiste Aziza El Meknassia.