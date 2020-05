Une session de formation à distance au profit des entraîneurs de taekwondo

La Fédération Royale marocaine de taekwondo (FRMTkd) organise, du 29 au 31 mai, une session de formation à distance au profit des entraîneurs nationaux.

Cette formation, qui bénéficiera à 90 entraîneurs dans un premier temps, sera axée sur les fondements scientifiques de la formation sportive pour les débutants et les athlètes de haut niveau, sur l'approche à même de développer les compétences des sportifs et sur les procédures administratives et techniques relatives aux championnats nationaux et internationaux, a indiqué la FRMTkd dans un communiqué.

Elle sera consacrée aussi à l'avenir du sport national notamment du taekwondo à la lumière de la pandémie de coronavirus, à l'arbitrage et à l'importance de la nutrition pour les taekwondoïstes, a ajouté la même source.

La formation sera supervisée par des spécialistes et cadres techniques, notamment MM. Driss Hilali, président de la FRMTkd, El Houssine Bahi, professeur universitaire spécialisé dans les métiers de l'entraînement sportif, Youssef Benali, expert international en arbitrage, Hassan Fakkak, directeur technique au Comité national olympique marocain, et David Scott, entraîneur de l'équipe nationale de taekwondo.

La même source a fait savoir que cette formation intervient après la réussite du premier championnat national virtuel de "poomsae" et de la 27è session de formation des arbitres nationaux.