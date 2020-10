Une série de compétences propres aux régions leur seront transférées avant fin 2020

Le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit a indiqué, mardi à Rabat, qu'une série de compétences propres aux régions leur seront effectivement transférées avant la fin de l'année en cours. "Le plus important pour nous avant la fin de l'année c'est la mise en œuvre d'une série de compétences propres, un processus sur lequel nous travaillons", a déclaré le ministre lors de la séance hebdomadaire des questions orales à la Chambre des conseillers. Il a dans ce sens assuré que la question du transfert des compétences vers les régions n'est pas une chose aisée, soulignant que le ministère déploie des efforts pour faciliter un tel transfert. Le ministère de l'Intérieur, a-t-il poursuivi, œuvre de concert avec les associations des régions du Maroc en vue d'accompagner et de mener à bien ce processus dans les meilleurs délais. S'agissant des programmes de développement régional, le responsable gouvernemental a rappelé que sur un total de 12 programmes, onze ont été approuvés jusqu'à présent. Il a indiqué d'autre part qu'il a été déjà procédé à la signature de deux contrats-programmes entre le gouvernement et les régions de Fès-Meknès et de Dakhla-Oued Eddahab. Abdelouafi Laftit a dans ce contexte réaffirmé que la régionalisation demeure un choix stratégique pour le Royaume et un chantier qui s'inscrit dans la durée. Abordant les Centres régionaux d'investissement (CRI), dont la loi organique est entrée en vigueur cette année, le ministre a souligné que leur réorganisation vise à insuffler une nouvelle dynamique à leur action dans une logique de consécration de la dimension régionale, au service de l'investissement local. Il a toutefois signalé que la cadence de travail de ces centres a subi les contrecoups de la pandémie depuis sept mois. Répondant à une autre question sur l'autorisation des manifestations culturelles, le ministre a écarté une telle autorisation en invoquant l'interdiction des cérémonies de mariage, de deuil et d'autres rassemblements similaires. Il a expliqué que ce genre de rassemblements représentent au niveau mondial "les plus grands foyers de transmission" du Covid19, notant que ces activités ne seront pas autorisées sauf si l'on peut affirmer avec certitude qu'il n'y a pas de risques encourus de contamination. Il a, par ailleurs, annoncé que 220.000 individus impliqués dans des actes criminels et de violence ont été arrêtés par les services de sécurité au cours du premier semestre 2020. Parmi les personnes arrêtées figurent 12.000 mineurs, a précisé le ministre, relevant que les éléments de la Gendarmerie Royale ont déféré, durant la même période, 36.000 individus à la justice, dont 1.721 mineurs. Ces chiffres montrent le rôle joué par les services de sécurité dans la lutte contre la criminalité, "un fléau qui pose un défi de portée mondiale et nécessite par la même l'implication de toute la société pour y faire face", a-t-il poursuivi. Le ministre a en outre fait observer que les réseaux sociaux représentent "l'un des outils de propagation de l'insécurité et de la violence" en ce sens qu'ils servent parfois de canaux qui relaient des faits et événements souvent irréels. Après avoir rappelé le strict suivi par les services de sécurité de tout ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux qu'ils vérifient constamment, Abdelouafi Laftit a insisté sur le climat de sécurité dont jouit le Royaume grâce à la vigilance des services compétents et a appelé à ne pas exagérer des faits qui s'avèrent le plus souvent isolés.