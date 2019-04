Une nouvelle cellule terroriste démantelée par le BCIJ Arrestations à Salé et Dakhla

Dans le cadre des efforts visant à faire face aux menaces terroristes liées à l'organisation dite Etat islamique, le Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ) relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) a démantelé, mardi, une cellule terroriste composée de six individus, âgés entre 22 et 28 ans, s'activant à Salé.

Les perquisitions ont permis la saisie d’appareils électroniques, de coutelas ainsi que des manuscrits à caractère extrémiste, indique un communiqué du BCIJ.

Les premiers éléments de l’enquête ont révélé que les suspects, qui ont prêté allégeance au prétendu kalif de Daech, ont adhéré à la propagande de ce groupe terroriste tout en tentant d’acquérir des expériences dans la préparation et la fabrication d’engins explosifs dans le but de commettre des actes terroristes selon l’agenda destructeur de ce groupe, précise la même source

Les mis en cause ont été placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête menée sous la supervision du Parquet compétent, alors que les investigations se poursuivent en vue d’arrêter d’autres complices soupçonnés d’implication dans ce réseau, conclut le communiqué.

Les investigations et les recherches menées dans ce même cadre ont également permis l'arrestation, à Dakhla, d'un autre élément soupçonné d'entretenir des liens avec les membres de cette cellule, précise un autre communiqué du Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ) relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST).