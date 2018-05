Une manche décisive pour le titre et déterminante pour la relégation

La 29e et avant dernière journée du championnat national de football Maroc Telecom Pro 1 sera décisive à tous les niveaux. Pour les équipes du haut du tableau, la course au titre se poursuivra jusqu’au bout. Pour les reléguables, c’est le même scénario car, en dehors du RAC qui a officiellement quitté la D I, cinq autres équipes joueront au sauve-qui-peut.

Ainsi, les rencontres de samedi, qui débuteront à 20h00 seront réservées aux équipes du peloton de tête. Le leader, l’IRT reçoit le MAT au Grand stade de Tanger. Un derby de bonne facture entre deux formations qui ont le vent en poupe et qui comptent poursuivre leur bonhomme de chemin. Les locaux jouent pour le titre, tandis que les visiteurs, ayant assuré le maintien, tenteront de finir la saison sur une bonne note.

A Agadir, le Hassania affronte le Difaâ d’El Jadida au stade Adrar. Avec 45 points chacun, les deux clubs ont le même objectif, celui de talonner le leader et pourquoi pas, arracher un billet qualifiant pour la Ligue des champions. Une belle affiche entre deux équipes, auteures d’un parcours réussi lors de cette saison, prônant un jeu ouvert et spectaculaire.

A Safi, le stade El Massira sera le théâtre du choc qui mettra aux prises l’OCS et le WAC. Les hommes de Benzarti n’auront d’yeux lors de ce déplacement que pour la victoire et attendront un faux pas des Tangérois pour s’accaparer du fauteuil de leader. Une mission plutôt difficile face aux Safiots qui n’ont jamais été une proie facile à domicile et qui comptent glaner des places au classement général.

Enfin au Complexe Mohammed V de Casablanca, le Raja accueille la RSB dans un match sans grand enjeu. Toutefois, ayant perdu leur éclat lors des dernières journées, les hommes de Garrido comptent sur une victoire qui pourrait les réconcilier avec leur public.

Les rencontres de dimanche, dont le coup d’envoi est prévu à 16h00, concernent le bas du tableau. Le match des mal lotis à grand suspense sera sans conteste celui qui opposera au Grand stade de Marrakech le KACM au CRA. Une confrontation décisive pour les deux clubs qui cherchent, tant bien que mal, à quitter la zone rouge, surtout les Marrakchis qui se retrouvent après une saison catastrophique, avant-derniers au classement, et par conséquent risquent d’accompagner le RAC en D II.

A Khénifra, la situation du CAK n’est pas meilleure en recevant au stade municipal le RCOZ. 14èmes avec 29 points, les locaux ne doivent s’attendre à recevoir aucun cadeau de leur adversaire qui cherche lui aussi à assurer son maintien.

Enfin, à Khouribga, l’OCK semble être en situation confortable en recevant le RAC, déjà relégué. Un match qui devrait servir pour tirer les enseignements qui s’imposent en vue de la prochaine saison.