Une manche de championnat étalée sur cinq jours

La douzième journée du championnat national de football Maroc Telecom Pro 1 commence ce samedi et se poursuivra jusqu’à mercredi prochain. Une journée qui pourrait apporter des changements en haut comme en bas du classement vu que l’écart entre les deux pôles du classement n’est pas considérable.

L’entame aura lieu ce samedi au stade d’Imzouren où le CRA accueillera le MAT à partir de 15h. Quatorzièmes au classement provisoire avec 10 unités, les hommes de Benali ont besoin des trois points de la partie pour espérer quitter la zone de turbulences. En face, les Tétouanais ne sont pas mieux lotis malgré leur positionnement au milieu du tableau.

Dimanche, le derby rbati opposera l’AS FAR au FUS au Complexe Moulay Abdellah à 15h. Un match plutôt difficile pour les Militaires qui n’arrivent toujours pas à retrouver leur rythme de croisière.

Pour leur part, les Fussistes sont très motivés grâce à leur dernière victoire sur le Raja et tenteront de garder cet élan victorieux.

A 17h, le Difaâ d’El Jadida reçoit le CAYB au stade El Abdi. Une rencontre équilibrée entre deux formations qui ont signé un bon début d’exercice et qui n’auront d’yeux que pour la victoire pour rester avec le peloton de tête. Une belle affiche donc entre deux équipes qui prônent un jeu ouvert et plaisant.

Mardi, le Hassania d’Agadir affrontera le MCO au stade Adrar, alors que les quatre autres matchs restants opposeront mercredi l’OCK au WAC à 16h au Complexe de l’OCP, la RSB à l’OCS à 18h au stade municipal de Berkane, l’IRT au KACM au Grand stade de Tanger à 19h et le Raja de Casablanca au RCOZ à 20h au Complexe Mohammed V.