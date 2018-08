Une femme placée à la tête d’une base militaire de la MINURSO

Andrea Fermo vient de se voir confier la direction de l’une des neuf bases de la MINURSO. Cette Brésilienne qui porte le grade de lieutenant-colonel et qui a rejoint les rangs de la MINURSO en avril dernier en qualité d’observateur militaire est la première femme à commander l’une des bases de la mission onusienne.

Mère de trois enfants, Andrea Fermo qui a pour mission de veiller à l’application des accords de cessez-le-feu entre le Maroc et le Polisario, doit également combattre la prolifération des mines anti-personnel dans une zone où celles-ci font de plus en plus de victimes et de dégâts matériels.