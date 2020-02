Une édition réussie

L'édition Tanger-2020 du Championnat d'Afrique de karaté était exceptionnelle à tous les égards notamment aux niveaux organisationnel et technique, a indiqué dimanche le directeur de cette édition de la compétition africaine, Zitouni Matbout. Cette édition a été marquée par une rude concurrence entre les différentes sélections prenant part à cette compétition qui a constitué une réelle occasion pour glaner des points en vue de valider la qualification aux Jeux olympiques de Tokyo, a souligné M. Matbout dans une déclaration à la MAP au terme des épreuves de ce championnat. La sélection nationale a démontré sa supériorité au niveau africain dans la discipline du karaté, a relevé M. Matbout, notant que les karatékas marocains ont montré des techniques de combat très développées.

Il a salué, à cet égard, les efforts déployés par la Fédération Royale marocaine de karaté afin de préparer une équipe capable de relever tous les challenges aux niveaux national et international, notant que les performances réalisées dans les katas et les kumités sont le fruit du travail accompli par la direction technique. Pour sa part, le secrétaire général de la FRMK, Abdelhay El Kantaoui, a soutenu que ce sacre est le résultat d'un travail très organisé et structuré qui s'est poursuivi durant des années, ce qui a permis à l'équipe marocaine de s'imposer à nouveau au niveau continental et d'occuper la première place du classement général.

M. El Kantaoui a relevé que plusieurs karatékas marocains ont renforcé leurs chances de qualification pour les JO de Toyko à la faveur des points décrochés lors de cette compétition africaine, au même titre que les juniors et les cadets qui, eux aussi, jouent leur qualification pour les JO de la jeunesse prévus en 2022 dans la capitale sénégalaise, Dakar. Sur le plan technique, M. El Kantaoui a mis en avant la qualité des équipes ayant participé à cette compétition notamment l’Egypte, l'Algérie et la Tunisie qui ont démontré leur force lors de ces trois jours, mais l'équipe marocaine a eu le dernier mot via ce couronnement continental.