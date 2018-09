Une deuxième manche du championnat au goût de l’inachevé

Le championnat national de football Botola Maroc Telecom élite 1 reprend du service après une trêve de deux semaines due au match que la sélection nationale a disputé contre le Malawi. Une deuxième journée marquée par le report de trois rencontres vu la participation du RCA, de la RSB et du WAC aux compétitions africaines.

Une journée étalée sur trois jours et que le CRA entamera ce samedi à 16h00 en recevant l’AS FAR au stade municipal d’Imzouren. Une rencontre entre les deux derniers du classement, les locaux, lanterne rouge et les hommes de Fakhir avant-derniers. Deux formations qui ont du mal à retrouver le rythme de la compétition, surtout les Militaires qui, avec tous les recrutements opérés, comptaient sur un bon départ pour la nouvelle saison.

Dimanche à 16h00, le MCO pour son premier match parmi les grands accueille l’IRT au Complexe Moulay Abdellah de Rabat. Une petite peine pour le public oujdi qui voulait voir évoluer son équipe à domicile, mais c’est peut être aussi une motivation pour les joueurs qui veulent poursuivre leur bonhomme de chemin après les bons résultats enregistrés lors de la première journée face à la RSB. Une belle affiche entre deux clubs qui se sont contentés de résultats de parité lors de la première journée et qui n’auront d’yeux que pour la victoire qui leur permettra un départ probant.

A 19h00, le RCOZ reçoit le KACM au stade municipal de Oued Zem. Un match intéressant pour les deux protagonistes qui ont souffert la saison écoulée pour se maintenir en élite 1, et qui savent qu’un faux pas les replongerait dans la même situation.

Lundi à 18h00, le DHJ croisera le fer avec l’OCK au stade El Abdi d’El Jadida. Un derby phosphatier de bonne facture qui a toujours tenu le public en haleine et qui ne dérogerait pas à l’habitude, sachant que, quittant la compétition africaine, les Doukkalis se fixeraient essentiellement sur le championnat. De l’autre côté, fraîchement nommé à la tête du staff technique khouribgui, Ben Hachem tentera de revenir avec un bon résultat qui confirmera son travail de la dernière saison avec les Safiots.

A 20h30, le FUS reçoit l’OCS au stade Moulay El Hassan à Rabat. Un duel d’abord entre deux jeunes entraîneurs coriaces, Oualid Regragui et Hicham Dmii, puis entre deux formations qui prônent un jeu ouvert et spectaculaire, ce qui ravira le public des deux camps. Les autres matchs, à savoir HUSA-RCA, MAT-RSB et WAC-CAYB sont reportés à une date ultérieure.