Une délégation parlementaire salvadorienne s'informe de la dynamique de développement à Laâyoune-Sakia El Hamra

Une délégation parlementaire de l'Assemblée législative de la République du Salvador s'est rendue, mercredi à Laâyoune, pour s’informer du niveau de développement dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra dans divers domaines.



Cette visite a permis également aux membres de la délégation parlementaire de constater de visu le développement réalisé dans les provinces du Sud du Royaume et le climat de sécurité, de quiétude et de stabilité régnant dans la région, ainsi que le rôle des Conseils élus en matière de gestion de la chose locale.



Présidée par Carlos René Hernandez Castillo, la délégation parlementaire salvadorienne a pris connaissance des efforts déployés pour renforcer les infrastructures de base à Laâyoune, en plus des mesures prises par l’Etat pour insuffler un nouvel élan de développement dans la région.



A cette occasion, les membres de la délégation ont suivi au siège de la municipalité de Laâyoune, en présence du président du Conseil communal, Moulay Hamdi Ould Errachid, une présentation sur le programme de développement de la commune et se sont informés des différents projets de développement inscrits dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé par SM le Roi Mohammed VI en 2015.



Plus tôt dans la journée, la délégation parlementaire a tenu une rencontre avec le wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, au cours de laquelle l’accent a été mis sur la pertinence du plan d'autonomie présenté par le Maroc, ainsi que sur l'essor de développement que connaît la région dans différents domaines.



Lors de cette rencontre, le wali de la région a mis en exergue le processus démocratique dans les provinces du Sud, en particulier les dernières échéances électorales libres et transparentes marquées par une participation massive de la population locale, reflétant ainsi leur attachement à la mère-patrie et leur adhésion à la gestion de leurs affaires locales.



En outre, la délégation parlementaire s’est rendue aux chantiers d’envergure pour prendre connaissance de la qualité des infrastructures éducatives, sportives et socio-économiques.



Dans ce cadre, elle a visité le village sportif, la piscine olympique, le club féminin et la salle couverte omnisport, en plus de la Cité des métiers et des compétences et de la Faculté de médecine et de pharmacie.



A rappeler que la délégation parlementaire de la République du Salvador avait tenu, au cours de cette semaine, une série de rencontres, notamment avec le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami.



La délégation parlementaire salvadorienne est composée de Daniel Joaquin Aguillon Marquez, Johanna Michelle Anaya De Murillo, et Cécilia Guadalupe Rivera Mendez.