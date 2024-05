Une délégation parlementaire marocaine réitère à Istanbul la position constante du Royaume concernant la justesse de la cause palestinienne

La délégation de la Chambre des conseillers ayant pris part à la cinquième Conférence de la Ligue des "Parlementaires pour Al Qods", tenue du 26 au 28 avril à Istanbul, a réitéré la position constante du Maroc, Roi, gouvernement et peuple, concernant la justesse de la cause palestinienne.



Composée de MM. Abdelilah Hifdi, questeur de la Chambre des conseillers, Mustapha Dahmani, coordinateur du groupement de Justice sociale à la même Chambre, et Khalid Setti, membre de la Chambre, la délégation a mis en exergue, lors de son intervention devant cette conférence, la politique constante et claire du Royaume à l'égard de la cause palestinienne, conformément aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods.



Selon un communiqué de la Chambre des conseillers, la délégation parlementaire a souligné que Sa Majesté le Roi a insisté, à plusieurs reprises, sur la nécessité de soutenir le droit légitime du peuple palestinien à établir un Etat palestinien indépendant avec Al Qods-Est comme capitale, ainsi que de poursuivre les efforts visant à défendre l'identité arabe et islamique de la Ville sainte, à préserver son cachet unique et à prévenir toute atteinte à son statut juridique, culturel, civilisationnel, historique et démographique en tant que centre spirituel de coexistence et d'entente entre les adeptes des trois religions monothéistes.



La délégation, ajoute la même source, a mis en avant les Hautes Instructions Royales portant sur l'acheminement d'aides humanitaires au profit de la population palestinienne à Gaza et dans la ville d'Al Qods Al Charif, durant le mois sacré de Ramadan de cette année, "une initiative humanitaire inédite par voie terrestre qui a fait du Maroc le premier pays à réaliser cet exploit exceptionnel depuis le déclenchement des actions militaires, grâce au leadership sage et clairvoyant de Sa Majesté le Roi, fondé sur une vision de paix et orienté vers un appui effectif et concret aux Palestiniens et à leur cause juste".



En marge de cette conférence, la délégation marocaine a tenu une série de réunions bilatérales avec des représentants des Parlements participants, une occasion d'échanger les points de vues sur divers sujets d'intérêt commun et d'explorer de nouvelles pistes de coopération.