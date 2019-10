Une délégation parlementaire marocaine participe à la 141ème Assemblée de l'UIP

Une délégation parlementaire marocaine participera à la 141ème Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP), qui se tient depuis le 13 jusqu’au 17 octobre à Belgrade en Serbie.

La délégation marocaine, présidée par Ahmed Touizi, membre du Bureau de la Chambre des conseillers, participera à l'Assemblée de l'UIP et de ses commissions permanentes qui aborderont une série de questions relatives au respect du droit international conformément à la Charte des Nations unies, aux relations entre les Parlements et l'ONU et à la réalisation de l'objectif de couverture sanitaire universelle d'ici 2030, ainsi que le rôle des Parlements pour garantir le droit à la santé.

Selon un communiqué de la Chambre des représentants, la 141ème Assemblée de l'UIP portera également sur l'examen des demandes d'inscription "d'un point d'urgenre" par les Parlements nationaux membres de l'Union.

Lors du débat général de l'UIP, le président de la délégation marocaine devra prononcer une allocution autour du thème "Renforcement du droit international: rôles et mécanismes parlementaires et contribution de la coopération régionale".

En marge de cette assemblée, la délégation marocaine aura des entretiens avec les présidents et les représentants de Parlements, axés sur les moyens de renforcer les relations de coopération et d'amitié entre le Parlement marocain et les institutions parlementaires régionales et continentales.

La délégation marocaine comprend Driss Azami El Idrissi, président du groupe Justice et développement à la Chambre des représentants, Rahou El Hilaa, du groupe Authenticité et modernité à la Chambre des représentants, Ahmed Toumi, membre du groupe istiqlalien de l'Unité et de l'égalitarisme à la Chambre des représentants, et Noureddine Lazrak, membre du groupe du Rassemblement constitutionnel à la Chambre des représentants, Nabil Chikhi, président du groupe Justice et développement à la Chambre des conseillers, Mohamed Salim Ben Massoud, membre du groupe istiqlalien de l'Unité et de l'égalitarisme à la Chambre des conseillers et le secrétaire général de la Chambre des représentants, Najib El Khadi.